Concerti d'autunno: un incontro tra oboe e fagotto

L’Associazione di Promozione Sociale StartArt torna con un nuovo appuntamento dal vivo: giovedì 23 settembre presenta “I concerti d’autunno - Un incontro fra oboe e fagotto” presso la Residenza Universitaria delle Peschiere di Genova.

Dopo il successo di “Serate musicali – viaggio attraverso secoli di musica”, ciclo di quattro concerti che hanno accompagnato il pubblico dal barocco al jazz nel mese di luglio, i ragazzi dell’associazione genovese StartArt Aps propongono un nuovo interessante incontro per accogliere insieme l’inizio dell’autunno.

La serata di giovedì 23 settembre sarà un’occasione rara e da non perdere per ascoltare insieme oboe e fagotto, strumenti noti di nome ma poco conosciuti di fatto: saranno i giovani Angelica Larosa (oboe), Cecilia Longhi (fagotto) e Giovanni Manerba (pianoforte) a esibirsi dal vivo eseguendo musiche di Händel, Telemann, Devienne, Schönberg e altri. Anche questa volta, all’esecuzione dei brani sarà affiancata una spiegazione introduttiva da parte del direttore d’orchestra Alessandro Botteghi per contestualizzare e rendere l’ascolto fruibile per tutti.

Il concerto si svolgerà a partire dalle ore 21.00 nel rispetto delle normative covid-19 vigenti presso il Salone dei Banchi della Residenza Universitaria delle Peschiere - Via Giuseppe Parini, 5 - Genova.

Ingresso a offerta libera; è necessaria la prenotazione al numero: 327 2961723

