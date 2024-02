“I comportamenti del gatto”, incontro a cura dell'Associazione Genova Cultura

L'Associazione Genova Cultura organizza l'incontro “I comportamenti del gatto” a cura di Valentina Fabris, in programma lunedì 26 febbraio alle ore 18:30. C’è un proverbio indiano che recita “Un gatto è un leone in una giungla di piccoli cespugli” riferendosi proprio al micio casalingo, ma quanto lo conosciamo?

Misterioso e tenero compagno, amico sussiegoso ma affettuoso, mite o feroce, suadente e placido, ma sempre pronto allo scatto. Non esistono due gatti uguali, ognuno ha la propria personalità. Il carattere, nei gatti, varia a seconda degli individui, ma le differenze possono dipendere anche dalle caratteristiche della razza e dall’ambiente in cui vivono. Tuttavia diversi comportamenti sono riconoscibili in ogni gatto: sono atteggiamenti nei quali è possibile ritrovare un preciso significato. Capire il comportamento dei gatti e saper interpretare i loro gesti è importante, non solo per intuirne le intenzioni, ma anche per impostare una buona convivenza.

L’incontro si svolgerà presso la sede di Genova Cultura in via Roma 8b dalle 18:30 alle 19:30. Contributom per la partecipazione: 8 euro soci, 10 euro non soci. È necessaria la prenotazione.

Informazioni e prenotazioni

genovacultura@genovacultura.org

010 3014333 - 392 1152682