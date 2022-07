Sere d'estate a Campomorone: la rassegna di teatro comico al Cabannun

Indirizzo non disponibile

Nel mese di luglio al Cabannun di Campomorone prende il via la rassegna di teatro comico. Si inizia giovedì 7 luglio con lo spettacolo Stravagando: racconti, canzoni e stonature involontarie - di e con Marco Rinaldi. Un viaggio musicale che svela segreti, aneddoti e curiosità riguardanti alcune tra le più belle canzoni degli ultimi decenni. Con stile ironico e scanzonato, Marco Rinaldi, nella doppia veste di narratore e musicista, analizza la storia della composizione di un brano o i risvolti particolarmente

sorprendenti del testo.

Giovedì 14 luglio 2022 il sipario si aprirà sullo spettacolo Prima o poi un titolo lo trovo - di e con Federica Sassaroli. Basta prendere in giro gli spettatori con titoli ingannevoli! Ebbene sì, questo spettacolo altro non è che "un’autocelebrazione", una sequenza di situazioni e personaggi che attingono e si alimentano dall’inesauribile fonte della realtà personale e sociale della protagonista. Sul palco il mondo delle donne: dalla speaker più odiata dagli italiani, all’irriverente Lola, cuoca spagnola sempre

pronta ad analizzare le strane abitudini degli italiani, passando dalla svampita Nohemi, aspirante attrice-ballerina-velina-showgirl-conduttrice, perennemente in caccia di provini.

Gran finale giovedì 21 luglio con La Gallina – Storie di azzardo e altre storie di e con Daniele Raco. Si può ridere della propria dipendenza? Si può ridicolizzare un problema fino a farlo diventare quasi innocuo? Daniele Raco, comico, ad un certo punto incappa nel gioco d’azzardo che presto diventa patologico. Anni di oblio e poi la rinascita e quindi il desiderio di parlarne ma a modo suo, da comico. Come un novello Ulisse che dopo un viaggio allucinante torna nella sua Itaca, Daniele racconta il viaggio e il ritorno dal baratro dell’azzardopatia. Si ride sempre e nonostante tutto.

Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.

L’ingresso è gratuito.

Info 0107224314 - www.comune.campomorone.ge.it