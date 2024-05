La biblioteca Kora festeggia il compleanno: stand di librerie nel centro storico, torta e premi

La biblioteca Kora festeggia il suo primo compleanno con una festa in tutto il sestiere della Maddalena, sabato 18 maggio 2024, all’insegna del libro: la narrazione si trasformerà in diversi laboratori che spazieranno dalla lettura, al canto, al disegno e tanto altro.

Nel 2023 nel Sestiere della Maddalena si inaugurava la biblioteca Kora, una scommessa della cooperativa sociale Il Laboratorio dedicata ai bambini e alle bambine. L’obiettivo era rafforzare la comunità educante del territorio donando uno spazio alle famiglie e alle scuole genovesi.

"Oggi ci guardiamo indietro per fare il punto della situazione e valutare i numeri di questo primo anno di attività che da un lato confermano quanto questo spazio abbia colto un vero bisogno dei cittadini e dall’altro ci spronano ad intensificare gli sforzi verso questa direzione" dicono i gestori dello spazio.

E quindi a un anno di distanza Kora festegggia questa prima importante tappa di un percorso intenso e lungo, reso prezioso da tutta la comunità che ogni giorno la vive.

L'appuntamento è sabato 18 maggio 2024 e durerà tutto il giorno.

Sarà diviso in due parti:

La mattina dalle 10 alle 12.30 ci sarà un talk in Piazza della Cernaia dal titolo “Le biblioteche contemporanee: agenti di cambiamento”. Interverranno diversi attori coinvolti in Kora e avremo modo di ascoltare la progettista culturale Antonella Agnoli, che guiderà nell’interpretare il ruolo che giocano le biblioteche contemporanee nello sviluppo delle città quale spazio di solidarietà e accoglienza.

Il pomeriggio, dalle 15.30 alle 19 sarà la volta di “Buon compleanno Kora”, la prima festa di compleanno della biblioteca Kora che invaderà tutto il Sestiere della Maddalena con tanti laboratori a tema lettura e cultura. Diversi saranno gli enti che parteciperanno con divertenti attività, tra cui anche varie case editrici nazionali con la presenza di illustratori e autori di libri per l’infanzia a testimonianza del profondo percorso di partnership che Kora è stata in grado di realizzare in questo primo anno e che valica anche i confini cittadini.

A rendere ancora più ricco l’appuntamento del 18 maggio sarà la presenza di ben 12 stand di librerie locali che prenderanno posizione lungo via della Maddalena per tutta la durata dell’evento, in cui i partecipanti avranno modo di trovare, sfogliare e comprare tantissimi libri per l’infanzia ma anche saggistica sull’educazione.

A metà della festa, alle 17.30 circa in piazza dei greci, bambini e bambine verranno invitati al soffio della prima candelina di Kora e al taglio della torta, con la distribuzione di muffin preparati da Emmaus.

A seguire presso Kora in Via delle Vigne 9r si svolgerà la premiazione “Passione Kora”, in cui saranno svelati i 3 lettori più assidui in questo primo anno e saranno premiati grazie alla collaborazione di 3 realtà territoriali (Giunti al Punto di Via Orefici, EcoNegozio La Formica e L’amico Immaginario) che permetteranno ai vincitori di continuare e approfondire la loro passione per i libri con un buono economico.

Per tutto il mese di maggio sarà attiva la campagna di fundraising “Buon Compleanno Kora!” in cui, grazie alla collaborazione di diverse librerie di Genova, chi vorrà potrà fare un regalo alla biblioteca. In questo modo bambini e bambine avranno modo di prendersi cura di Kora, vivendola pienamente come spazio collettivo e quindi anche personale.

Di seguito la lista delle librerie dove si potrà acquistare il regalo:

Libraccio - Via Cairoli 6R

Giunti- Via Orefici 37R

Libreria Coop - Calata Cattaneo 1

BookMorning - Via della Maddalena 56R

La Formica - Via Trebisonda 16/r

Librificio del borgo - Via Borgo degli Incrociati 22r

Globo Libri - Via Giovanni Trossarelli, 3r

Sulla Strada - Via Oberdan 170r

L'amico immaginario - Via Luccoli 104

Bookowski - Vico Valoria 40R

Libreria Bozzi - Via S.Siro 28R

La biblioteca Kora è stata realizzata grazie a "Io vivo qui", progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e grazie al sostegno di Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando Partecipazione al Centro.