La Compagnia Paranza Factory porta al museo la graffiante commedia "La Scelta"

Vi è mai capitato di godere di uno spettacolo teatrale all’interno di un museo? Questa è la nuova idea della Paranza Factory, che vi porta in luoghi inusuali con il suo spettacolo “La Scelta”.



«La Compagnia Paranza Factory è nata a marzo del 2021 dopo un periodo di chiusura difficile da dimenticare per il settore teatrale e così ha deciso di mettere in scena uno spettacolo a “carrozzeria leggera”, che sia rappresentabile anche in luoghi non convenzionali - spiega Valentina Roncallo, regista dello spettacolo e socia fondatrice - Dal primo debutto nei teatri lo spettacolo è stato portato in un giardino e in una casa privata e ora si appresta ad essere ospitato addirittura in un museo».



Sabato 5 novembre alle 21 sarà infatti il turno della Sala polifunzionale di Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo, una casa-museo che ha sede in un castello neogotico.



Cosa succederebbe se un innocente gioco sconvolgesse nel corso di una serata le vite di un gruppo di amici?

Una cena tra amici, un banale test di personalità e un susseguirsi di colpi di scena e battute pungenti: così si snoda la vicenda di questa graffiante commedia che ci aiuta a svelare aspetti di noi che non conoscevamo raccontando il nostro tempo, con le nostre convinzioni, le nostre fragilità e le nostre contraddizioni.

Diretta da Valentina Roncallo e interpretata da: Martina Beccaro, Roberto Dal Ben, Chiara Gnecco e Christian Palo.



Il biglietto d’ingresso darà inoltre diritto all’accesso al Castello D'Albertis Museo delle Culture del Mondo. Fino alle 20.45 sarà possibile consumare un aperitivo al Bonton bistrot, il bistrot interno al Parco di Castello D’Albertis.



Apertura biglietteria: ore 20.00

Biglietto unico visita al museo + spettacolo: 13,00 € a persona

Aperitivo: € 10,00 a persona su prenotazione al numero 010 2723820.



Per informazioni e prenotazioni: +39 349/8406553

paranzafactory@gmail.com