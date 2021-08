Commemorazione delle vittime del crollo del Ponte Morandi: il programma

Nella terza ricorrenza del crollo di ponte Morandi e nel ricordo delle 43 vittime che il 14 agosto 2018 persero la vita il Comune di Genova, insieme al Comitato Parenti vittime del ponte Morandi, promuove una serie di momenti commemorativi.

Venerdì 13 agosto alle ore 21, fiaccolate in ricordo delle vittime di ponte Morandi con partenze da piazza Masnata, ponte di Cornigliano e Castello Foltzer. Conclusione nei pressi della passerella sul torrente Polcevera, nota come ponte delle Rattelle, che verrà intitolata "14 agosto 2018" in memoria delle 43 vittime del crollo di ponte Morandi;

Sabato 14 agosto ore 9.45, con appuntamento in via Fillak/intersezione via Campi, avvio dei lavori per la demolizione degli edifici del futuro parco del Memoriale; sempre il 14 agosto alle ore 10.15, presso la Radura della Memoria, commemorazione delle vittime di ponte Morandi.

Nell'ambito delle commemorazioni, verrà anche presentato alla stampa il parco del Memoriale.