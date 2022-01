La Camera del Lavoro ricorda Guido Rossa

Alla Camera del Lavoro Metropolitana di Genova in via San Giovanni d’Acri 6 a Cornigliano, come ogni anno, anche nel 2022 si terrà la commemorazione dedicata a Guido Rossa, operaio e sindacalista genovese assassinato durante gli anni di piombo dalle Brigate Rosse.

Alle ore 12,30 di lunedì 24 gennaio si terrà una breve cerimonia presso il monumento dedicato a Rossa e voluto dal Consiglio di Fabbrica.

Interverranno Elena Bruzzese Segretaria Cgil Genova, il presidente del VI Municipio Medio Ponente Mario Bianchi e, a concludere, Luca Borzani direttore de "La Città". Sarà presente una scolaresca del quartiere di Cornigliano.