Scuola Comics, tavole e illustrazioni originali all'asta benefica per l'Associazione Papà Separati Liguria

Tavole, illustrazioni e opere originali dei docenti. Sabato 9 dicembre alle pre 17.30 la Scuola Internazionale di Comics di via XX Settembre 42 ospitera?, presso il Teatro Stradanuova di vico Boccanegra, un’asta benefica in collaborazione con l’Associazione Papa? Separati Liguria APS.

Andranno all’asta tavole, illustrazioni e opere originali create da artisti gia? noti, come il disneyano di lungo corso Sergio Cabella o Gino Vercelli, dal 1986 fra gli autori delle edizioni Bonelli, insieme a quelle realizzate dai loro migliori allievi. Per gli appassionati di fumetti e i collezionisti sara? un’occasione per aggiungere alle proprie raccolte firme di primo piano della scena nazionale e scoprire in anteprima i lavori degli esordienti piu? talentuosi.

Il ricavato dell’evento sara? devoluto all’Associazione Papa? Separati Liguria, che dal 2008 si occupa di sostenere e assistere attivamente i genitori attraverso le difficolta? della separazione, tutelando i diritti dei figli e promuovendo la bigenitorialita?. L’Associazione persegue tali obbiettivi tramite incontri e iniziative culturali, con il servizio d’ascolto telefonico Pronto Genitore, con lo sportello sociale della BiGenitoriarialita? e gestendo alloggi temporanei d’emergenza.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare òa Scuola Internazionale di Comics via mail genova@scuolacomics.it o al numero 010 099 4870 oppure l'Associazione alla mail info@papaseparatiliguria.it o al numero Pronto Genitore 333 6956952.