Sesta edizione per il "Comicity Festival", la rassegna genovese dedicata alla comicità

Sesta edizione per il Comicity Festival, il festival della comicità a cura del Teatro Stradanuova che si svolgerà in diverse location genovesi dal 4 al 14 luglio. Nell’edizione del 2024 il Festival vuole aprirsi al mondo in una vera e propria manifestazione internazionale di comicità, con ospiti illustri del panorama comico italiano e astri nascenti della comicità dal mondo, tanti infatti saranno gli spettacoli in lingua inglese.

Il tema di quest’anno è “ Non si può ridere di tutto” e porterà in scena argomenti tabù attraverso il paradigma del politicamente (s)corretto: inclusione sociale, parità di genere, razzismo, malattia, ansie, fobie, tematiche LGBTQIA+, saranno i temi degli spettacoli – comici! – ospitati dal Festival; tematiche a volte incarnate dagli artisti stessi dello spettacolo, a volte contenute solo nel testo, ma sempre e comunque volte a smuovere le certezze che ci portiamo dietro. Questa edizione vuole essere la prova definitiva, anche attraverso dibattiti con il pubblico, che la risata ha il potere catartico di esorcizzare le nostre paure, di abbattere pregiudizi e stereotipi, di farci uscire dalla nostra comfort zone senza timore, ma anzi con ironia.

Gli organizzatori definiscono questa edizione di Comicity “il primo festival intersezionale”, perché verrà dato spazio alla diversità e all’inclusione non solo nei temi, ma anche agli artisti ospitati. Firma del Festival sarà l’evento dell’11 giugno, in collaborazione con Cap 10100 di Torino, che vedrà ospiti illustri del panorama comico e culturale disquisire e provare a dare una risposta alla domanda “Si può ridere di tutto?” che è anche il tema principe di questa edizione del Festival. Un Talk-Spettacolo dove Pino Strabioli, Daniele Fabbri, Pierluca Mariti e Saverio Raimondo con la moderazione di un esponente di Cap 10100, si districheranno tra sketch comici, filmati e discorsi in libertà.

Tra gli altri protagonisti Paul D. Genovese, Andre de Freitas, Nathan Kiboba, Giulia Pont, Luisa Omielan, Danila Stalteri, Giulia Nervi, Arianna Porcelli Safonov, Francesca Puglisi e Davide Zilli, Yoko Yamada, Chiara Pagliaccia ed Emanuela Cappello.

Novità importante di questa edizione è la prima edizione del Premio «Comicity» che vuole premiare la migliore rappresentante femminile della comicità contemporanea, selezionata tra le comiche che si esibiranno durante tutta la durata del Festival. Il premio è organizzato in collaborazione con Calima Entertainment. La giuria di qualità selezionerà la vincitrice che porterà un suo monologo su Rai 2 durante la trasmissione del Premio Giornalistico Adele Cambria (24 agosto), registrato a Pizzo Calabro e che vedrà come ospiti tra gli altri, Paola Cortellesi, Ghali, Sveva Sagramola, Geppi Cucciari.

Ciascuna esibizione delle candidate al Premio Comicity verrà votata da:

- Il pubblico presente allo spettacolo, attraverso un questionario inviato via e-mail

- Il pubblico sui social, votando mini-clip dell’esibizione che sarà pubblicata sui canali social di Stradanuova Teatro il giorno successivo all’esibizione

- La giuria di qualità, composta da Simona Garbarino, attrice, Pedagogista teatrale e formatrice (Presidente di Giuria); Eleonora D’Urso, attrice, regista, Psicologa e Pedagoga nonché Direttrice artistica di Comicity Festival e Stradanuova Teatro; Laura Casale, comunicatrice digitale e rappresentante di UDI e Rete al Femminile; Claudio Tosi, Responsabile Cultura di Arcigay nazionale.

Il Festival si dislocherà tra vicoli e mare, in tre location: il Chiostro di Sant’Andrea adiacente alla Casa di Colombo, un palco all’interno di un colonnato neoclassico estremamente suggestivo, Piazza delle Feste al Porto Antico e al Giardino Segreto in un antico palazzo nel centro storico di Genova dove cultura, natura e modernità dialogano felicemente creando un’energia vitale e positiva.

Inoltre quest’anno il festival può fregiarsi del Patrocinio di Rai Liguria, che ha conferito un riconoscimento per il valore culturale e sociale della manifestazione. Gli organizzatori ringraziano per il sostegno anche Ricola che ha creduto nel valore del Festival fin dagli esordi nel 2018, Coop, Iren, il Porto Antico – Estate Spettacolo, Radio Babboleo, le nuove collaborazioni con Lilith Festival, Cap 10100 Torino e Giardino Segreto, il Comune di Genova e Genova Città dei Festival.

Il Festival Comicity è organizzato da Interno19, associazione che durante l’anno gestisce, in partnership con il Comune di Genova, Stradanuova Teatro Centrale. Stradanuova nasce nel 2018, con la direzione artistica di Eleonora D’Urso e grazie ad un progetto di riqualificazione dell’ex Auditorium di Strada Nuova, già Sala Germi, spazio all’interno del patrimonio UNESCO Palazzo Rosso in Via Garibaldi, di proprietà del Comune di Genova e in disuso da diverso tempo. Stradanuova viene riqualificato all’interno del progetto europeo Forget Heritage, approvato all’interno del programma Interreg Central Europe e di cui il Comune di Genova è stato capofila.

Lo scopo di Comicity è portare fuori dalle mura di Stradanuova la programmazione incentrata sulla comicità che dall’inizio della sua storia caratterizza Stradanuova Teatro Centrale.

Per una panoramica sulla storia del Festival e per il programma completo, visitare il link https://www.teatrostradanuova.it/comicity-festival/.

