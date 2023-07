Torna Comicity Festival: tanti protagonisti per undici eventi all'insegna delle risate

Quinta edizione per il Comicity Festival, il festival della comicità a cura del Teatro Stradanuova che si svolgerà dal 6 al 15 luglio in quattro location differenti di Genova: Piazza delle Feste al Porto Antico (all'interno della rassegna EstateSpettacolo), Stradanuova Teatro Centrale (ingresso da vico Boccanegra), il Giardino del Mentelocale Bar Bistrot a Palazzo Rosso e lo Sporting Club Genova. Tanti protagonisti per undici eventi all'insegna del divertimento.

Programma

Porto Antico

6 luglio h 21 | “La scoria infinita” con Caterina Guzzanti

7 luglio h 21 | “Canzoni carine e altre meno” con Valerio Lundini & i Vazzanikki INGRESSO LIBERO con prenotazione obbligatoria

Stradanuova

14 luglio h 21 | Be Comedy a Genova

15 luglio h 21 | Alessandro Ciacci e Franco Trentalance in “MasterSEX & Co. – Sesso e risate per tutti… o quasi“

Giardino Mentelocale

7 luglio h 18:30 | Scienza e risata: un dialogo aperto INGRESSO LIBERO

7 luglio h 21 | Daniele Raco in “Solo”

8 luglio h 21 | Francesca Puglisi in “Ccà nisciuno è fisso”

13 luglio h 21 | Sandro Cappai in “Non si muore così facilmente“

14 luglio h 21 | Enzo Paci in “Paci e Bene”

15 luglio h 21 | Giorgio Magri live 2023

Sporting

13 luglio h 21 | “Battuta!”, torneo di stand up comedy su campo da tennis con Alessandro Ciacci

Info e biglietti

Biglietto unico per tutti gli eventi: 20,00€

I biglietti per gli eventi al Mentelocale Bar Bistrot includono un aperitivo.

I biglietti per l’evento “Canzoni carine e altre meno” sono gratuiti, previa prenotazione obbligatoria.

L’ingresso alle serate di “Battuta!” sono gratuiti, con consumazione obbligatoria.

L’ingresso al talk Scienza e risata: un dialogo aperto è gratuito.

Tutti gli eventi iniziano alle 21, ad eccezione del talk Scienza e risata: un dialogo aperto del 7 luglio, che inizierà alle 18:30.

Biglietti e info su teatrostradanuova.it