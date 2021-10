"Niente da perdere": Antonio Ornano al Politeama

"Niente da perdere" è lo show del comico Antonio Ornano in arrivo al teatro Politeama Genovese il 26 e 27 novembre 2021. Se ogni spettacolo è una piccola fotografia romanzata di un pezzo di vita, nei 18 mesi trascorsi da quello che avrebbe dovuto essere il debutto del nuovo spettacolo (L’ Ornano Furioso) sono successe un po’ di “cose” che varrebbe la pena immortalare.

“Tanto non ho più niente da perdere” si è detto Antonio Ornano, e allora perché non partire da quello che non è stato – un nuovo spettacolo da portare in scena – e raccontare sempre in chiave comica nuove frustrazioni e antiche passioni salvifiche come la musica e il rock n’roll roll.

In attesa dell’omonimo romanzo di prossima uscita, “Niente da Perdere” è uno spettacolo che riparte dall’Ornano Furioso, andato in scena solo per un paio di repliche prima dell’ennesima chiusura dei teatri, e lo plasma con nuove riflessioni e alcuni grandi classici, il tutto a tempo di musica. L’ennesima tappa di un personalissimo viaggio alla scoperta delle fragilità umane, d’altronde siamo venuti al mondo clamorosamente imperfetti ed il rischio, soprattutto nel tempo in cui viviamo, è fingere tutta la vita di essere quello non siamo.

Forse è un peccato, perché alle volte, i vincitori non sanno proprio cosa si perdono.

