Comiche cechoviane al Teatro Instabile

Famoso per i suoi straordinari drammi, Anton ?echov è stato anche autore di alcune brevi pièce di non comune intelligenza satirica. Quella presentata è una tetralogia (I danni del tabacco, Una natura enigmatica, Tragico controvoglia e La domanda di matrimonio) dedicata al lato meno conosciuto, ma non per questo meno fecondo, del grande drammaturgo russo.

?echov esplora la drammatica comicità dei rapporti tra mariti, mogli, figli e amanti attraverso situazioni che, sebbene portate all’assurdo, mai perdono il loro intrinseco nucleo di verità umana. Vessati dalla vita e dai parenti, rovinati da tic psicosomatici o semplicemente incapaci di rapportarsi gli uni agli altri, i personaggi dei quattro atti unici incarnano quello che Pirandello definì “il sentimento del contrario”. Vale a dire il drammatico che il comico al tempo stesso vela e disvela.

Così una conferenza sui danni del tabacco diviene l’occasione per tracciare un bilancio della propria vita, un ingenuo poeta scopre che l’amore spesso è assai poco poetico, la villeggiatura estiva si trasforma in incubo e il romanticismo muore travolto dalla “felicità domestica.”

Scritte nella seconda parte del XIX secolo, le pièce descrivono una ricca borghesia terriera al suo apice e, di conseguenza, sul crinale della propria decadenza; poco più di vent'anni la separano dalla Rivoluzione d'Ottobre. Dunque, in un gioco di specchi temporali, si è deciso di traslare le vicende nel mondo ricco e incosciente degli anni ‘80. Anch’esso difatti rappresenta il culmine di un tipo di società che, di lì a pochi anni, avrebbe subito rovinosi sconvolgimenti politici e sociali.