La cometa di Neanderthal vista dall'Antola

L’associazione StarAntola Ets promuove un evento speciale inerente alla “C/2022 E3 (ZTF)” anche detta “Cometa di Neanderthal”. L’evento si terrà presso l’Osservatorio Astronomico Regionale Parco Antola comune di Fascia, nel giorno del 11 febbraio 2023.

L’ evento si strutturerà su 3 momenti:

1. Introduzione e spiegazione, in sala conferenze, specifica di carattere scientifico/tecnico sulla “Cometa C/2022 E3 (ZTF)” o “Cometa di Neanderthal”.

2. Visita al telescopio dell'osservatorio e osservazione degli oggetti celesti presenti nel cielo di febbraio.

3. Osservazione, in esterna, della “Cometa di Neanderthal” all'oculare e al computer tramite strumentazione propria dell'Associazione StarAntola Ets.

Verranno effettuati tre turni separati con orario di partenza alle ore 18:30 - 21 - 22:30.

La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata tramite:

E-mail all’indirizzo: info@starantola.it

Chiamata/messaggio o whatsapp al n.: 389 6331785.

Messaggio Instagram (Direct) o messaggio Facebook (Messanger) alle pagine dell’ Associazione StarAntola.

Per l’evento sarà richiesto un contributo volontario di:

10€ per gli adulti

7€ per gli Under 18

Gratuito per gli Under 6

In caso di maltempo l’evento potrebbe essere cancellato con avviso tramite il canale scelto per la prenotazione dai partecipanti.