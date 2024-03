“Come prevenire ed evitare la manipolazione”: incontro al Municipio Medio Levante

Le rappresentanti elette di maggioranza nel municipio Medio Levante si impegnano a essere vicine alle donne che subiscono violenza di qualsiasi genere ogni giorno dell'anno. In occasione della Festa della Donna, vogliono sensibilizzare la cittadinanza e promuovere la prevenzione, attraverso un evento aperto a tutti, dal titolo “Come prevenire ed evitare la manipolazione”.

L'evento, che si terrà presso il Municipio Medio Levante di Via Mascherpa 34, mercoledì 6 marzo dalle ore 17 alle ore 19, riunirà esperti nel campo della violenza di genere. Un’occasione per condividere informazioni, strumenti e strategie per prevenire la manipolazione e contrastare la violenza psicologica nei confronti delle donne. La violenza di genere rappresenta ancora oggi una triste realtà che colpisce molte donne nella nostra società. Le statistiche allarmanti dimostrano che ogni giorno numerose donne subiscono violenze fisiche e psicologiche, con conseguenze devastanti per la loro salute e il loro benessere.

“È un fenomeno che non possiamo ignorare” afferma la Presidente di Municipio Anna Palmieri “e che richiede un impegno congiunto da parte di tutta la comunità per porvi rimedio”.

Le elette di maggioranza del municipio Medio Levante si impegnano a promuovere una cultura di rispetto, uguaglianza e non violenza. L'evento “Come prevenire ed evitare la manipolazione” rappresenta un momento importante per offrire strumenti di prevenzione e sensibilizzazione, al fine di contrastare e ridurre la violenza di genere nella nostra comunità.

“Come Presidente della Consulta delle elette invito tutti i cittadini, uomini e donne, a partecipare a questo importante evento e a contribuire alla costruzione di una società più “sana” - afferma Jessica Marino Presidente della consulta delle elette. Sarà presente Daniela Barzaghi, autrice del libro “Manipolata - dalla manipolazione all’autorealizzazione”, moderano l’evento: Barbara Bavastro, Cristina Zunino, Chiara Urci.