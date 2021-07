I Coma Cose in concerto al Porto Antico per il Goa-Boa Festival

Giovedì 2 settembre 2021 all'Arena del Mare del Porto Antico, nell'ambito del Goa-Boa Festival, arrivano i Coma Cose reduci dal successo dell'ultima edizione del Festival di Sanremo con "Fiamme negli occhi".

Posti limitati, biglietti e informazioni sul sito del Goa-Boa.

Si tratta di un conosciuto duo musicale indie pop/rap italiano, formatosi a Milano nel 2017 e composto da Fausto Lama (pseudonimo di Fausto Zanardelli) e California (pseudonimo di Francesca Mesiano).

Fausto, che aveva temporaneamente abbandonato la carriera musicale, viene convinto a riprenderla da Francesca, ex dj, che aveva incontrato casualmente come collega di lavoro (entrambi erano commessi presso un negozio di borse e articoli da regalo).

Nel 2017 il duo entra a far parte dell'etichetta discografica Asian Fake, con la quale pubblicano nello stesso anno l'EP "Inverno" ticinese. Il 15 marzo 2018 si esibiscono al talk show "E poi c'è Cattelan" condotto da Alessandro Cattelan.

Nel 2018 vengono scelti, assieme a Giorgio Poi e ai Pop X, dalla band Phoenix per aprire i loro concerti a Parigi nel maggio 2018. Nel 2019 i Coma Cose pubblicano il loro primo album, "Hype Aura", e partecipano al Concerto del Primo Maggio a Roma. Sempre nel 2019 cantano "Aurora sogna" nell'album "Microchip temporale" come ospiti, assieme a Mamakass, dei Subsonica.

Nello stesso anno le canzoni "Mancarsi" e "Post concerto" vengono certificate disco d'oro dalla Federazione Industria Musicale Italiana. Il 30 novembre 2019 sono ospiti della trasmissione televisiva Una storia da cantare, programma condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero in prima serata su Rai 1, dove cantano "Io vorrei... non vorrei... ma se vuoi" di Lucio Battisti. Il duo appare anche nella serie televisiva "Involontaria" di MTV nella quale cantano in versione acustica per i pazienti all'interno del Istituto nazionale tumori.

Nel 2020 collaborano al brano "Riserva naturale" dell'album "Feat (stato di natura)" di Francesca Michielin. Il duo compare nella serie televisiva "Summertime" prodotta da Netflix dove in una scena è presente un loro concerto. Nel giugno dello stesso anno i Coma Cose partecipano alla trasmissione televisiva "Le Iene" dove vengono intervistati nel format della intervista doppia tipico del programma.

Sempre nel 2020, durante il momento di lockdown in tutta Italia a causa della pandemia del covid-19, pubblicano l'EP "Due" contenente appunto solo due brani: "Guerre fredde" e "La rabbia". Il 6 settembre 2020 partecipano, assieme ad artisti come Marracash e Achille Lauro, al concerto evento "Heroes" che è stato anche trasmesso in streaming dall'Arena di Verona per raccogliere fondi per sostenere i lavoratori del mondo dello spettacolo in difficoltà per le restrizioni anticovid.

Nel dicembre 2020 la Rai ha annunciato che il duo sarebbe stato tra i partecipanti al Festival di Sanremo 2021 nella sezione Campioni con il brano "Fiamme negli occhi", con il quale si sono infine classificati alla ventesima posizione, ottenendo però un grande successo di critica e di pubblico. Il 16 aprile 2021 pubblicano "Nostralgia", il loro secondo album in studio.

