Colors of Hope: la Belli Colori Band in concerto alla Radura della Memoria

Dopo le date al Porto Antico e ai Giardini Govi, la 26esima edizione di Palco sul Mare Festival approda alla Radura della Memoria, area che sorge sotto il nuovo ponte San Giorgio, un luogo simbolico, di rinascita del territorio per stimolare la partecipazione e la socialità, per creare vita.

Da queste importanti prerogative nasce l’idea di offrire al pubblico martedì 3 agosto alle 18,30 un live con in scena la Belli Colori Band in Colors of Hope.

Memoria e ricordo, emozione e speranza sono il fil rouge che caratterizza il nuovo progetto della band che mira a restituire al pubblico tutto il pathos, l’emotività in ogni testo, parola o sonorità dei brani più celebri della musica italiana. La Radura della memoria farà così da cornice a uno spettacolo che con eleganza e raffinatezza ripercorrerà le tappe di un viaggio nelle emozioni. Un concerto sulle note dei più grandi successi del cantautorato italiano da Battisti a Celentano passando per Bruno Lauzi, un viaggio nella storia musicale e culturale di quei capolavori senza tempo impreziositi dalla voce calda ed emotiva del crooner Giorgio Primicerio.

Sul palco insieme al cantante una super band che coniuga esperienza e grande cultura musicale, composta da Luca Borriello alle chitarre, Antonio Esposito al basso, Giovanni Oneto alla batteria, Alessandro Larosa alle tastiere e voce, per rivivere quei ricordi legati a canzoni simbolo come Amore caro amore bello, Sangue al cuore, Pugni Chiusi, Amici non ne ho, Il bimbo sul leone, Polvere, Prendila così. A suggellare questo omaggio alla musica cantautorale italiana, grande spazio in apertura al cantautore genovese Beppe Mistretta accompagnato da Gianluca Masala alle tastiere.

La band proporrà un live in cui parole e note si fondono per dar voce ai classici intramontabili rivisitati in modo originale grazie alla versatilità e la fantasia dei musicisti in un’unione evocativa e ricca di contenuti culturali che farà da cornice ad uno “spettacolo” di emozioni.

Spettacolo Gratuito

