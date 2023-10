"Tutti i colori del dialogo" speciale feste autunnali nel mondo, passeggiata Migrantour

Con l’avvicinarsi della ricorrenza di Ognissanti, Migrantour Genova ci accompagna in un “viaggio” alla scoperta di feste popolari pagane, festività tradizionali e usanze per Festa di Halloween nel mondo. Anche questo, un modo per incentivare la conoscenza e il dialogo tra le diverse culture che animano il nostro Centro Storico.

Sabato 28 ottobre alle ore 15:00 l’appuntamento è rivolto agli adulti con “Tutti i colori del dialogo”, passeggiata interculturale con un taglio dedicato alle feste autunnali. L’autunno è una stagione che invita a riflessione interiore e non è insolito porsi domande sulla vita e la morte. Le stagioni con la ciclicità della natura sono contesto e pretesto per nutrire pazienza e saggezza e per alimentare la speranza e l’amore, per cui tante sono le feste che si svolgono in questo periodo come Thanksgiving, Sant’Andrea, Halloween e Samhain. Il legame tra la vita e la morte è indissolubile e come tale è rappresentato in tutte le culture.

INFO

Tutte le passeggiate hanno un costo di 10 € a partecipante.

Le passeggiate sono a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro e condotte da cittadini di origine migrante.

Il punto di partenza sarà comunicato in fase di prenotazione. Soggette a conferma, minimo di 6 persone. Prenotazioni entro le 18:00 del giorno precedente la passeggiata.

Per info e prenotazioni scrivere a vdionisi@solidarietaelavoro.it oppure telefonare al numero 0105578280.