"Colori e canzoni di Fabrizio De André" , mostra dell'artista Fabio Leonardi in via del Campo

Fino al 1 maggio presso lo spazio-museo viadelcampo29rosso sarà possibile visitare la mostra "Colori e canzoni di Fabrizio De André" del giovane artista livornese Fabio Leonardi (ingresso libero).

Si tratta di disegni tratti da nove canzoni di Fabrizio De André, inizialmente eseguiti a penna, "puliti", netti e poi tradotti in una linea rossa per la stampa, che divengono manifesti, proprio per accentuare il tema della strada.

Dice Leonardi: "Fare una mia personale dedicata a Fabrizio De André nella sua via del Campo e nella sua Genova è un grande onore per me, nonché una grande responsabilità. Sin da bambino sono stato ipnotizzato dalle parole di Faber e dalla sua musica. Nei ricordi d’infanzia rammento sempre la mia incredulità nell’ascoltare un autore fuori dal coro e allo stesso tempo coro stesso. Per me Fabrizio De André racconta la vita, racconta il mare il cielo e la terra con quella grandezza terrena degna dell’uomo che ama l’uomo e con esso sta affianco. Il mare ci lega, Livorno e Genova sono unite da quel non so... che ci fa sentire il bisogno di orizzonti e De André di orizzonti ne ha raccontati tanti".

La mostra è visitabile presso la Saletta Mostre Temporanee il giovedì e venerdì dalle 15 alle 19, il sabato e la domenica con orario 10 -13/ 14-19. Ingresso libero.

Iniziativa a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, che dal 2012 gestisce l'emporio-museo viadelcampo29rosso per conto del Comune di Genova, punto di riferimento per gli amanti della canzone d'autore genovese e in particolare, per i fan di Fabrizio De André, che nella "sua" Via del Campo, possono ammirare oltre ai dischi in vinile originali, foto, scritti, memorabilia e la mitica “Esteve" .

Info:

tel. 010 247 4064 ;

mail info@viadelcampo29rosso.com.

L'accesso al Museo è consentito con Super Green Pass e mascherina