Colorando Tour: la passeggiata colorata torna sulla Fascia di Rispetto di Pra'

Domenica 25 luglio 2021 arriva Colorando Tour alla Fascia di Rispetto di Pra'. Si tratta di una corsa/camminata colorata non competitiva di 5 km.

Dalle ore 10 sarà possibile ritirare i kit (occhiali, zainetto, t-shirt, bustina colore e mascherina ffp2), e poi si parte tutti insieme alle 18. La partecipazione costa 10 euro.

Il ricavato andrà interamente in beneficenza.

Il Colorando Tour è dedicato a tutte quelle persone che vogliono passare una giornata di puro divertimento a spasso con i colori. Possono partecipare tutti, senza limiti di età. Il percorso lo si può affrontare come si vuole, camminando, saltando, all’indietro o ballando, dove a far compagnia ai partecipanti ci saranno queste coloratissime polveri (atossiche, anallergiche, eco-friendly e rimovibile al primo lavaggio, composte al 100% da prodotti naturali e certificate). Non è una gara ma solo un modo alternativo per divertirsi in compagnia di amici, parenti o colleghi.

