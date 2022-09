Colmorto e Quarantagradi in piazza San Matteo per il “Time Out Summer Edition”

Indirizzo non disponibile

Si rinnova, in piazza San Matteo, l’appuntamento con i concerti a cura del Civ Casana nell’ambito della rassegna “Time Out Summer Edition”. Saranno ancora una volta due gli appuntamenti, in programma nelle serate di venerdì 16 e 23 settembre alle 19:30.

Trio di musica originalissima, portatrice di accordi alterati e ondivaghi conditi con ironia, all’occorrenza trascinante ed ipnotica, i Colmorto saranno di scena venerdì 16 settembre. La band – composta da Stefano Scarella al basso elettrico, Joel Cathcart alla batteria e Mario De Simoni alla chitarra elettrica – ha pubblicato nel dicembre 2019 il suo disco d’esordio, Volume 1, e attualmente sta lavorando al suo nuovo album.

Venerdì 23 settembre, sempre alle 19:30, sarà invece la volta dei Quarantagradi, vecchi amici del Civ Casana e di Time Out, che proporranno una musica nota e inconsueta, che fa della contaminazione e dell’inclusione la propria cifra, esplorando lingue e stili diversi.

I concerti sono aperti al pubblico e gratuiti, ma il modo migliore per seguire le performance è prenotando un tavolino presso i ristoranti della piazza: La Buca di San Matteo, Enoteca Migone e Zupp. L’evento è reso possibile dalla ospitalità della Abbazia di San Matteo e della famiglia Doria e dal patrocinio di Confesercenti.



Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina Facebook Noicivcasana.