I Colmorto in concerto a Pontedecimo per “Jazzando inGenova”

Il concerto dei Colmorto nell’ambito di “Jazzando inGenova”, originariamente previsto per il 24 settembre a Struppa e annullato per allerta meteo, verrà recuperato martedì 18 ottobre in piazza Pontedecimo, sempre alle ore 18 e completamente gratuito.

Trio composto dal bassista Stefano Scarella, dal batterista Joel Cathcart e dal chitarrista Mario De Simoni, i Colmorto propongono una musica che sa essere trascinante ed ipnotica, ma anche ironica e imprevedibile. Le loro composizioni connettono ed elaborano ispirazioni e ricordi, il cui nesso non è talvolta evidente. A fine 2019 hanno pubblicato il loro primo disco, Volume 1, ed è in arrivo il loro secondo album, già pubblicato in anteprima su un EP online.

"Jazzando InGenova" è una rassegna promossa dall'Associazione Gezmataz in collaborazione con Assoartisti Confesercenti ed il contributo di Comune di Genova e Ministero della Cultura – Dipartimento Spettacolo.