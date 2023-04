I Coldplay all'UCi Fiumara: arriva l'edizione cinematografica dello spettacolare concerto a Buenos Aires

Da mercoledì 19 a venerdì 21 aprile la celebre band britannica dei Coldplay approda sugli schermi del Circuito UCI Cinemas con l’evento “Coldplay. Music of the Spheres. Live at River Plate”, il film concerto che offrirà ai fan la possibilità di vivere l'acclamato spettacolo Music Of The Spheres World Tour dei Coldplay, che ha venduto più di 6 milioni di biglietti e ha ottenuto recensioni entusiastiche da parte di fan e critici.

In questa speciale edizione cinematografica gli spettatori potranno assistere alla versione definitiva dello spettacolo trasmesso in diretta in tutto il mondo lo scorso ottobre, con audio remixato e rimasterizzato e immagini straordinarie, realizzate con 30 telecamere, droni e tecniche di ripresa a 360° dal regista Paul Dugdale, vincitore di un BAFTA e nominato ai Grammy. Il film concerto, distribuito da Nexo Digital, include una serie di filmati che non sono stati mostrati durante l’evento in diretta, tra cui esclusivo materiale backstage e nuove interviste alla band. Gli spettatori vedranno Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman e Will Champion alle prese con i classici successi della loro carriera, tra cui Yellow, The Scientist, Fix You, Viva La Vida, A Sky Full Of Stars e My Universe, in uno stadio di luci, laser, fuochi d'artificio e braccialetti LED. Tra le chicche anche la partecipazione della pluripremiata H.E.R. e di Jin dei BTS, che si esibisce al fianco dei Coldplay per il debutto dal vivo del suo singolo da record The Astronaut.

Anche la multisala di Genova UCI Fiumara partecipa all'evento, biglietto a 11 euro per l’intero e 9 euro per il ridotto.