"Cogoleto in festa": tre giorni di food, drink e spettacoli per l'Aido

Tre giorni di festa con cibo, bevande e spettacoli a Cogoleto, con "Cogoleto in Festa" dal 13 al 15 agosto al Molo Speca.

Venerdì 13 dalle 21,30 divertimento con Carlo Cicala da Zelig. Sabato 14, dalle 21,30, esibizione acrobatica delle atlete dell'Asd Danzeria e da Italia's Got Talent musica con le 4Calamano. Domenica 15, dalle 21,30, musica surf, pop e rock con i The Sunny Boys.

Tutte le sere dalle 19 stand gastronomici.

Parte del ricavato sarà devoluto all'Aido - Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule.

L'evento è organizzato dall'associazione Cogoleto Eventi con il Comune di Cogoleto e con la collaborazione di Alpini, Croce Rossa di Cogoleto e Croce d'Oro di Sciarborasca.

Per accedere all'area spettacoli e ai tavoli è necessario essere in possesso di green pass. Per il take away invece non è necessaria la certificazione.

