"Cogoleto in festa": sagra, cabaret con Enzo Paci e musica sul mare

Torna "Cogoleto in festa", dall'11 al 13 agosto nella bellissima location sul mare del Molo Speca. Una manifestazione benefica, organizzata dal Comune in collaborazione con le associazioni del territorio, che prevederà stand gastronomici con area ristoro sotto le stelle, con primi e secondi piatti e specialità locali, intrattenimento con cabaret, dj set, concerti e animazione per bambini.

Il programma prevede tutte le sere alle 19 apertura degli stand gastronomici con area ristoro sotto le stelle e specialità locali e, dalle 21,30, baby dance, animazione per bambini, giochi a premi, musica e cabaret.

Venerdì 11 agosto spettacolo di cabaret “Paci e Bene” con Enzo Paci; special guest i Cugini della Corte e, a seguire, Grease Party con Dj Barta.

Sabato 12 agosto concerto della "Explosion Band".

Domenica 13 agosto, concerto della cover 70/80 "Angels of Harlem".

Il ricavato verrà devoluto in parte alla fondazione Gigi Ghirotti Genova e in parte a progetti benefici e di utilità sociale.

Ingresso gratuito a tutti gli spettacoli.

L'evento è organizzato dall'associazione Cogoleto Eventi e dalla Croce d'Oro di Sciarborasca.