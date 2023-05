Cogoleto, Festa della Mamma tra solidarietà e motori a bordo della Fiat 500

Domenica 14 maggio a Cogoleto (GE) la festa della mamma si celebrerà a bordo delle Fiat 500 riunite per il primo raduno nel borgo rivierasco con il duplice obiettivo di divertirsi e sensibilizzare sulla sindrome di Emiplegia Alternante.

“Parte del ricavato dell’iniziativa sarà destinato ad A.I.S.EA, l’Associazione che raduna in Italia i malati rari di emiplegia alternante - spiega Luca Piccardo organizzatore dell’evento e fiduciario del Coordinamento della Riviera del Ponente Genovese della “Fiat 500 Club Italia” - Il figlio di un collega soffre di questa patologia neurologica molto rara che colpisce fin dai primi mesi di vita e per la quale non esiste ancora una cura efficace. Con il Club abbiamo pensato che il raduno fosse un’occasione per far conoscere questa realtà e dare così il nostro contributo per sostenere la ricerca scientifica. All’interno del pacchetto di benvenuto e negli stand, insieme a gadget e magliette del raduno, i partecipanti troveranno anche i dépliant dell’Associazione A.I.S.EA di cui si può approfondire l’attività sul sito: www.aiseaonlus.org”.

Da Molo Speca sul lungomare di Cogoleto le mitiche Fiat 500 partiranno alle 10,30 per sfilare in un corteo cittadino e salire quindi verso la località Sciarborasca, dove si effettuerà una sosta. Il percorso ad anello proseguirà verso il centro storico di Lerca per ricongiungersi poi in passeggiata. La premiazione è prevista per le ore 16.

Nella giornata le vie del borgo si presenteranno addobbate con decorazioni floreali, mentre nelle piazze si svolgeranno mostre di pittura en plein air per l’iniziativa concomitante “Aria di Primavera” curata dal Comune di Cogoleto insieme all’associazione dei commercianti.