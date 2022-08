Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Cogoleto

Sabato 27 agosto a Cogoleto - dalle 8 alle 20 - si terrà CogoComix, evento dedicato al mondo del cosplayer.

La manifestazione prevede caccia al tesoro, cosplay hunting e gara cosplay per le vie del paese per far conoscere il variegato universo di manga, serie tv, supereroi e tanto altro.

Info: cogo.comix@gmail.com