CMDRPX Festival a Rapallo

CMDRPX FESTIVAL: unire natura musica e arte.

Villa Tigullio - Parco Casale

Abbiamo scelto questo luogo per il festival, in quanto gode di vaste aree verdi e di uno splendido panorama. Il Parco Casale, dove è situata Villa Tigullio, oltre ad essere a pochi passi dal centro della città è facilmente raggiungibile a piedi o con i mezzi pubblici. Il nostro obbiettivò è unire natura, musica e arte per creare un'atmosfera piacevole e rilassante. La musica sarà mixata esclusivamente in vinile o prodotta dal vivo con macchine analogiche. Durante la manifestazione ci sarà un esposizione artistica per dare spazio a giovani emergenti della zona già conosciuti a livello nazionale e internazionale.

Un altro obbiettivo molto importante per noi sarà dare l'opportunità a nuove realtà di street food presenti a Rapallo, di farsi conoscere. Si svolgerà sabato 27 e domenica 28 maggio a Villa Tigullio presso il Parco Casale di Rapallo. Dalle ore 11 alle 23 in compagnia di musica, arte, cibo e un panorama stupendo.

AREA MUSICA

Enrico Franzosa

Niki il B

Gianluca Pellerano

Sweatmachine

Sick Seek

Faye

Eli Zem

Alexio

Albici

cc2

Dj Autogrill

Berna

Genki

AREA ARTE

Guya Stefanel

Tudesorden

Gianluca Pellerano

Fams

cc2

Enrico Franzosa

Daniela Aste

From Ghetto to Ghetto

STREET FOOD

Bonfim Club

Ginuensis

Pizzarello

Schiaffino

Mitili & Mitili

Cafè Zipier

Gelateria Simonetti

SABATO 27/05 DALLE 11 ALLE 23

TIME TABLE

11:00 / 12:00 Presentazione Evento

12:00 / 14:00 Niki il B

14:00 / 15:00 Albici

15:00 / 16:00 Genki

16:00 / 17:00 Berna

17:00 / 18:00 Alexio

18:00 / 19:00 Gianluca Pellerano

19:00 / 20:00 Dj Autogrill

20:00 / 21:00 Albici

21:00 / 22:00 Gianluca Pellerano

22:00 / 23:00 Sweatmachine b2b Dj Autogrill

DOMENICA 28/05 DALLE 11 ALLE 23

TIME TABLE

11:00 / 12:00 Presentazione evento

12:00 / 13:00 Genki

13:00 / 14:00 Gianluca Pellerano

14:00 / 15:00 Berna

15:00 / 16:00 cc2

16:00 / 17:00 Eli Zem

17:00 / 18:00 Niki il B

18:00 / 19:00 Faye

19:00 / 20:00 Sweatmachine (Live)

20:00 / 22:00 Franzoh

22:00 / 23:00 Sick Seek