Isabella Ragonese veste i panni di “Clitennestra” al Teatro Modena

Debutta mercoledì 6 dicembre al Teatro Gustavo Modena lo spettacolo “Clitennestra”, tratto dal romanzo “La casa dei nomi” dello scrittore e drammaturgo irlandese Colm Tóibín, adattato per la scena e diretto dal regista Roberto Andò. A misurarsi con il complesso ruolo della moglie e assassina di Agamennone, è Isabella Ragonese, attrice amatissima tra cinema, teatro e tv.

Nella riscrittura di Tóibín, Clitennestra è ancora la rancorosa regina del mito, simbolo di malvagità e spietatezza ma è anche una donna che affronta i propri spettri e spiega le proprie ragioni. Una figura tragica alle prese con la gestione del potere e con la sete di vendetta dei suoi nemici. I protagonisti di Tóibín, però, risultano tragici non tanto perché derivano dalla tragedia greca ma perché sono uomini e donne totalmente immersi nella drammaticità dei loro problemi familiari e sociali e soprattutto perché sono disperatamente soli, senza neppure la presenza consolatrice degli dei.

«Se Clitennestra ci è stata tramandata come un personaggio essenzialmente negativo – scrive il regista – qui finalmente si trovano dispiegate le sue ragioni umane. Ed è ciò che mi ha attratto di questo testo. Tóibín non dà giudizi, accoglie la potenza emotiva di questo personaggio e ne esplora le azioni confrontandole con le parole che adopera per far luce nel buio della sua interiorità danneggiata».

Lo spettacolo di Andò vede agire in uno scenario spettrale altri sette attori (Ivan Alovisio, Arianna Becheroni, Denis Fasolo, Katia Gargano, Federico Lima Roque, Cristina Parku, Anita Serafini) e un coro (Luca De Santis, Eleonora Fardella, Sara Lupoli, Paolo Rosini, Antonio Turco) protagonista di alcuni momenti coreografici curati da Luna Cenere. Ne nasce una messa in scena che come lo stesso regista dichiara, è “un teatro di ombre, di voci, di fantasmi, che si muove tra i labirinti della mente e in un luogo senza tempo”.

Clitennestra va in scena al Teatro Gustavo Modena dal 6 al 10 dicembre. Mercoledì e venerdì lo spettacolo inizia alle ore 20:30, giovedì e sabato alle 19:30. Domenica alle ore 16. Mercoledì 6 dicembre servizio navetta gratuito per il Teatro Modena offerto da A.Se.F, con partenza alle ore 19:30 davanti al Teatro Ivo Chiesa. Prenotazioni al numero 010 5342 400 dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.