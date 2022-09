Sabato 17 settembre alle 10 appuntamento per Click, primo incontro dei laboratori di fotografia dedicati ai più piccoli (7/13 anni). La prima parte sarà in studio, in collaborazione con Organizzazione a Supporto Dell'apprendimento APS: verranno proposte alcune immagini e verranno consegnate le macchine fotografiche. Per la seconda parte spostamento ai giardini dell'Acquasola a pochi minuti di distanza e i partecipanti muoveranno i primi passi nella fotografia. Prima del termine verranno riviste e commentate le fotografie scattate. Appuntamento ore 10 davanti al cinema America di via Colombo. Prezzo dell'evento 30€ comprensivo di macchina fotografica in dotazione.

Per info e iscrizioni: bencivengadaniele@gmail.com oppure +39 347 594 1695

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 15 settembre, numero di posti limitato a 10.

Sarà possibile pagare in loco anche tramite POS. Evento patrocinato da Organizzazione a supporto dell'apprendimento.