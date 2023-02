Ornano, Casella e Genovese alla Claque con un nuovo stand up comedy show

“Rabona” è il nuovo stand up comedy show che si svolgerà a La Claque da febbraio ad aprile, un incontro al mese per tre mesi. Giovedi 16 febbraio primo appuntamento in cui Pietro Casella, Antonio Ornano e Paul D. Genovese, tre generazioni a confronto, si sfideranno a colpi di tacco e rabona. Un'occasione per ridere della paranoia, dell’incoerenza e di quel senso di inadeguatezza che accomunano i protagonisti sul palco ma, al tempo stesso, racconto del passato, del presente e del futuro di chi guarda.

Pietro Casella

Dopo un inizio nel 2017 ai laboratori di Zelig di Arenzano, si sposta su Genova con il progetto dei Loser. Ha partecipato alle ultime due edizioni di StandUp Comedy su Comedy Central, al Giovane Old di Nicola Savino su RaiPlay. Partecipa mensilmente alle serate milanesi ‘Portatori sani di standup’, in scena allo Zelig di viale Monza, e ‘Maschi Etero Bianchi’, insieme a comici molto famosi.

Antonio Ornano

Antonio Ornano nasce a La Spezia il 9 settembre del 1972. Trasferitosi a Genova all’età di 10 anni, si laurea in giurisprudenza e coltiva la passione del teatro frequentando il laboratorio di un piccolo teatro di ricerca ed entrando a far parte della compagnia. Fonda da ragazzo una compagnia con cui scrive produce e interpreta più di trenta spettacoli teatrali. Partecipa a videoclip e cameo in pellicole per cinema e tv. Frequenta il laboratorio Zelig di Genova e nel 2008 esordisce in tv con la trasmissione Central Station, programma comico di Comedy Central e MTV. Nel 2009 è a “Scorie” (Raidue), condotto da Nicola Savino. Partecipa alle edizioni 2009, 2010, 2011 e 2012 di Zelig Off. Nel 2014 e nel 2015, nelle vesti di monologhista, partecipa alla trasmissione spinoff delle Iene, X Love. È nel cast fisso di Zelig per Canale 5 nelle edizioni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2016. Nel 2017 collabora con la Gialappa’s band nelle trasmissioni Mai dire Nius e Mai dire nazionale. Nella stagione televisiva 2017/2018 è nel cast fisso di Colorado e Quelli che il Calcio. Nella stagione televisiva 2018/2019 è nel cast fisso di Mai dire Talk (Giallappa’s Band) e Quelli che il Calcio. È protagonista delle due stagioni del comedy crime Scatola Nera, sulla piattaforma Amazon Prima e delle serie tv Masantonio e Blanca sulle reti Mediaset e RAI. Nel 2021 ha pubblicato il suo primo romanzo “Niente da perdere” per Solferino Libri. Nel 2022 è nel cast di Stand up! Comici in prova in onda su 9 –Discovery.

Paul D. Genovese

“Stand Up Comedian made in Genova classe 1987 in attività da qualche anno, poco dopo essere scappato da una prigione a guatemalteca. Dark humour e blue humour assieme ad un brutto uso del congiuntivo sono i miei tratti distintivi, e porto sul palco la mia vita, il mio trascorso e l'imbarazzo di essere un uomo a metà strada tra la fanciullezza e la perdita del controllo degli sfinteri. Membro fondatore del collettivo di comici Genovesi I Loser e comico resident presso La Grande Notte dei Loser presso il Beautiful Loser di Genova”. In attività da circa 3 anni, porta i suoi monologhi in giro per tutta l'Italia, sia come opening act che come nome principale, in attesa di debuttare; partecipa alla trasmissione "Italian Stand-Up" di Zelig TV.

Biglietti euro 15.

BIGLIETTERIA TEATRO DELLA TOSSE - PIAZZA R. NEGRI

La biglietteria sarà aperta dal martedì al sabato dalle ore 15.00 alle ore 19.00.Lunedì e festivi, solo in caso di spettacolo, dalle ore 15.00. Domenica, in caso di spettacolo biglietteria aperta dalle ore 15.00.