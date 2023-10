La civiltà occidentale in un contesto globale: l’esempio del Nord America

Molti politici in Europa e in Nord America usano oggi l’espressione “civiltà occidentale” come uno slogan. Quando parlano della civiltà occidentale, spesso la presentano come in opposizione alle altre civiltà del mondo. Utilizzando come esempio la cultura e la politica nordamericana, questo intervento si concentrerà su ciò che è più tipico della civiltà occidentale negli Stati Uniti e sui punti di forza di questa cultura. Si metterà inoltre in evidenza come questi stessi nuclei forti siano spesso radicati nelle culture di altre civiltà. Questo discorso affronterà la questione di come i nostri sistemi educativi dovrebbero inquadrare il tema della “civiltà occidentale”. Verrà altresì preso in esame l’arricchimento che ci viene dalla scoperta delle complesse radici della cultura nordamericana, e si vedrà anche quale parte di ciò può essere applicata alla cultura europea.

Incontro a cura di Stefania Michelucci (Unige).

Zack Rogow è autore, editor/curatore o traduttore di più di venti opere o testi teatrali. Il suo lavoro più recente “Colette Uncensored” ha avuto la sua prima interpretazione al Kennedy Center di Washington DC, ed è stato rappresentato a Londra, in Indonesia, in Catalogna, a San Francisco e a Portland. Il suo libro di memorie “Hugging My Father’s Ghost” [“Abbraccio il fantasma di mio padre”] verrà pubblicato dalla Casa Editrice Spuyten Duyvil nel 2024. Il suo nono libro di poesia, “Irreverent Litanies” [“Litanie irriverenti”] è stato pubblicato dall’Editore Regal House. Nel blog tenuto da Zack Rogow Advice for Writers [Consigli per Scrittori] compaiono più di 275 post su temi di grande interesse per gli scrittori. Ha inoltre tradotto in inglese le opere di molti autori francesi, tra cui Colette, George Sand e André Breton; come pure poesie di alcuni autori italiani.