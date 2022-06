CIVediamo a Cornigliano: mercatini, showcooking, giochi per bimbi, Daniele Raco e Andrea Carlini

Il 2 giugno torna "CIVediamo a Cornigliano", la festa organizzata dai commercianti - con il patrocinio di Comune e Municipio Medio Ponente - che vuole animare le vie del quartiere.

Sono previste parecchie iniziative, aperte a tutti e completamente gratuite, tra cui la fiera mercato con banchi creativi in via Cornigliano, via Verona, via Vetrano e via de Cavero.

Giochi da tavolo e Light saber combat (duelli di spade laser alla "Star Wars") proposti da Giochi Corsari e Ludosport in piazza Rizzollo.

Inoltre, ci sarà anche una gara di cucina e uno showcooking a cura dell'istituto alberghiero Nino Bergese in via Pellizzari.

Per i più piccini saranno presenti anche miniquad, truccabimbi, gonfiabili e uno spettacolo teatrale alle 17, sempre in via Pellizzari.

Gran finale alle 18 a villa Serra con lo spettacolo dei comici Daniele Raco e Andrea Carlini.

Parcheggio gratuito a villa Bombrini o presso la Cgil, oppure servizio navetta gratuito da via Avio ai Giardini Melis, e da via Hermada a piazza Savio.