CIVediamo a Cornigliano con Casalino, Di Marco e il campionato di pesto

Anche quest'anno a Cornigliano si terrà l'evento CIVediamo a Cornigliano, con banchetti di ambulanti per tutta la via, spazio giochi dedicato ai bambini, gara del pesto valida per la X edizione del Campionato di pesto al mortaio 2024 PESTOCHAMPIONSHIP e spettacolo comico di Fabrizio Casalino e Andrea Di Marco.

Sono aperte le iscrizioni gratuite per partecipare alla gara del pesto per info e iscrizioni mandare una mail a civcornigliano@gmail.com