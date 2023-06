Città ritratte. Fotografie di viaggio di Diego Pedemonte

Mostra fotografica di Diego Pedemonte che, attraverso sedici scatti in bianco e nero, racconta l'anima di altrettante città. Il tema è ora la scultura (i Buddha di Angkor, Rodin a Parigi, Mitoraj a Pompei), ora l'architettura (le torri del vento di Yazd in Iran, il Museo Guggenheim di Bilbao). Si passa dal silenzio della Chiesa di San Giovanni degli Eremiti di Palermo al frastuono dei mercati di Delhi, dalle esalazioni delle concerie di Fes in Marocco all'odore di pioggia in un pomeriggio a Tirana.

Presso la Libreria Mondadori Bookstore di via Sestri 46, Genova. Ingresso gratuito. Orario: tutti i giorni 9-19.30 (chiuso domenica). Fino al 15 luglio 2023