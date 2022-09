Torna a Genova “La Città di Carta”, il festival dedicato alla carta con workshop e mostre

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Sabato 24 e domenica 25 settembre 2022 ritorna a Genova “La Città di Carta”, festival dedicato alle svariate sfaccettature di questo nobile materiale, organizzato dall’associazione Arci Pepita Ramone e dal Laboratorio Per Inciso, con il sostegno di Arci Genova e del Sestiere del Molo. La prima edizione, tenutasi nel 2019, ha visto protagoniste diverse realtà dell’artigianato, della stampa, dell’editoria e dell’arte ligure in un corposo programma di attività (laboratori e workshop, presentazioni di libri, mostre…) che si sono tenuti in alcuni luoghi del centro storico di Genova.

Questa edizione, che si terrà al Chiostro Inferiore di Santa Maria di Castello (Salita di Santa Maria di Castello), si concentrerà prevalentemente sull’uso della carta negli ambiti dell’illustrazione, della stampa d’arte e del fumetto, pur concedendosi divagazioni sul tema. Il programma prevede una mostra mercato animata da artisti, illustratori, fumettisti e incisori, diversi workshop per adulti e bambini, esposizioni, incontri divulgativi e iniziative collaterali che contribuiranno ad animare la rassegna.

I protagonisti della mostra mercato: Letizia Iannaccone, Studio Rebigo, Valentina Biletta, Carla De Fortis, Jacopo Oliveri, Alex Raso, Lara Caputo, Urban Sketchers Liguria, Cristiano Baricelli, Pape, Per Inciso, Pepita Ramone. Condurranno i workshop: Irene Tamagnone, Per Inciso, Letizia Iannaccone e Alessandro Parodi, Cristiano Baricelli, Lara Caputo, Branco ottico.

Gli incontri: Martina Esposito presenta “Rock Poster 1948-2010”, una chiaccherata sull’autoproduzione di fumetti con Il Mecenate Povero e Pepita Tv, presentazione del fumetto “Il Re di Bangkok” di Sara Fabbri e Claudio Sopranzetti. Le esposizioni: Museo della carta di Mele, mostra delle opere selezionate dal contest di arti visive INK ASTRI a tema “Manifesti”.

Extra! Durante tutto l’evento sarà possibile usufruire di un punto ristoro all’interno del festival, con cibo e bevande, e di un’area relax in cui dedicarsi alla lettura di libri, fumetti e fanzine a cura di Book Morning, Pepita Ramone e Il Mecenate Povero.

Domenica pomeriggio verrà organizzato un torneo di cirulla dal Sestiere del Molo, il progetto di rigenerazione partecipata voluto dal Comune di Genova che coinvolge più di 50 realtà associative aderenti al Patto di Sussidiarietà con lo scopo condiviso di riqualificazione sociale del quartiere.

La realizzazione del festival è possibile anche grazie al contributo della Fondazione Intesa Sanpaolo, tramite il bando Space.

Il programma completo è consultabile sul sito pepitaramone.it