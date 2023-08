Torna a Genova “La Città di Carta”, il festival dedicato alla carta con mostra-mercato e workshop

Prezzo non disponibile

Sabato 23 e domenica 24 settembre torna “La Città di Carta”, il festival organizzato dall’associazione Arci Pepita Ramone e dal Laboratorio Per Inciso, con una piccola preview nella serata del 22 settembre, sempre nella suggestiva location del Chiostro di Santa Maria di Castello a Genova. Anche in questa edizione il festival sarà caratterizzato da mostra mercato, workshop, dimostrazioni, incontri, talk e molto molto altro.

Programma

Venerdì 22 settembre

Ore 18-21

Mostra “The Genoeser”

Mostra delle opere selezionate dal contest INK ASTRI a tema “Cicatrici”

LCDC: installazione a cura di Pepita Ramone

Personaggi incartati, mostra di maschere e sculture in cartapesta di Marco Laganà

Ore 18

Aperitivo e Dj Set in vinile by Black Moses Selection

Ore 19

Presenze. Performance di teatro di figura e teatro danza con maschere di cartapesta a cura di C. Fabbri

Sketch Night!

Sabato 23 settembre

Ore 13-21

Workshop

Ore 14:30

Creatività in cartoleria tra scrapbooking e collage d'artista di Roberta Milanesi per Easy Design Corner

Ore 15:30

Penna Bic di Cristiano Baricelli

Ore 16:30

Piccoli Libri Botanici di Valentina Biletta

Dimostrazioni

all day long

Scarta Street: artigianato da strada di Scarta

Ore 18

Tutto intorno blu - dimostrazione di cianotipia di Ciro Piscitelli per Per Inciso

Talk

Ore 16

I segreti della stampa a Giclée nel progetto The Genoeser

con The Genoeser

Extra!

Food & beverage: pranzo, merenda e aperitivo!

Ore 17:30

Dj Set in vinile by Cipsters Sisters

All day long

Mostra Mercato con 16 espositori

Domenica 24 settembre

Ore 11-19

Workshop

Ore 11:30

Guarda bene. Alla scoperta del proprio aiutante magico di Letizia Iannaccone

Ore 11:30

About me | quaderno generativo personalizzato di Nora Dealti per Pape

Ore 15

Serigrafami una cartolina - Serigrafia live su carta di Troppatrama

Ore 15:30

Sculture di Scarta, un viaggio omaggio a Munari di Scarta

Dimostrazioni

All day long

Scarta Street: artigianato da strada di Scarta

All day long

Calligrafia: la punta tronca dal medioevo ai giorni nostri di Luca Imperatore Antonucci

Ore 16:30

Dietro le quinte di “Personaggi incartati” di Marco Laganà per Per Inciso

Talk

Ore 17:30

Indipendenza di carta: perchè nell’era del digitale le fanzine continuano a viaggiare su carta di Pepita Tv con Diego Curcio, Matteo Casari, Alberto Canale, Pierpaolo Cozzolino, Fabrizio Barile

Extra!

Food & beverage: pranzo, merenda e aperitivo!

All day long

Mostra Mercato con 16 espositori

Programma (in aggiornamento) su: https://www.pepitaramone.it/lcdc23.php