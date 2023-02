Il weekend della Città dei Bambini e dei Ragazzi: appuntamento con i “Science snacks”

Ogni sabato e ogni domenica, dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 17, i visitatori della Città dei Bambini e dei Ragazzi potranno partecipare alle speciali animazioni sviluppate in collaborazione con il Festival della Scienza adatte alle diverse fasce di età per approfondire di volta in volta temi diversi in maniera coinvolgente e divertente. I “Science snacks” sono compresi nella visita e hanno una durata di 15-20 minuti circa.

Gli speciali appuntamenti arricchiscono l’esperienza di visita all’experience museum dedicato ai cinque sensi dove i bambini e i ragazzi dai 2 ai 12 anni, insieme ai genitori o adulti accompagnatori, si possono mettere in gioco insieme per scoprire in maniera divertente il funzionamento di udito, tatto, gusto, olfatto e vista.

Ai più piccoli – fino ai 4 anni di età – è riservata Splash, un’area con ambientazione sottomarina, pavimento antitrauma, arredi morbidi e grandi personaggi fuori scala dove i bambini possono vivere un’esperienza tattile e sensoriale, mettere in gioco le proprie abilità e competenze e sperimentare la percezione dello spazio e del proprio corpo, sviluppando le capacità motorie e stimolando la propria fantasia. Un tavolo da disegno offre inoltre uno spazio in cui esprimersi e una parete calamitata accoglie gli elaborati. Sono presenti infine pannelli sensoriali a parete per stimolare lo sviluppo psico-motorio dei bambini.

Altre quattro aree dedicate ai sensi – una sala per l’udito, una per il tatto, una per gusto e olfatto e una per la vista - propongono installazioni adatte a tutti, bambini, ragazzi e adulti, con vari gradi di complessità e obiettivi di apprendimento a seconda della fascia di età dei fruitori. L’esperienza di approfondimento proposta in ogni sala viene anticipata da portali di grande impatto scenografico che costituiscono exhibit interattivi che introducono di volta in volta i visitatori al tema. Le installazioni, a seconda del tema presentato, propongono una fruizione singola, a coppie o a piccoli gruppi. La “Casa in costruzione” è un vero e proprio cantiere a misura di bambino (3-5 anni), inserito in un contesto dedicato alla città sostenibile, in cui i piccoli visitatori, equipaggiati di giubbino e caschetto, si dividono i compiti e scoprono i segreti delle costruzioni.

La visita al nuovo experience museum è su prenotazione obbligatoria con ingressi ogni ora, dalle ore 10 alle ore 16 (chiusura struttura ore 18). La struttura è aperta tutti i giorni dell’anno. Si suggerisce di effettuare per tempo l’acquisto con prenotazione sul sito www.cittadeibambini.net o in biglietteria.