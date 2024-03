Torna al Tiqu “Circus Zone”, la rassegna internazionale dedicata al nuovo circo contemporaneo

Circus Zone torna al Tiqu di Genova da sabato 2 marzo (ore 20:30) con “Miss SBarbie – Barbie all’ingrosso, circo al dettaglio” di Morgana Morandi. Un’esplorazione inedita del gioco del corpo e del corpo in gioco: sempre avanti, rompendosi e aggiustandosi in un mutamento continuo ed infinito. Come scrive l’autrice, “a punk collective history about our messy bodies”. La kermesse continua sabato 9 marzo (ore 20:30) con Edouard Peurichard in “Le repos du guerrier”, un esilarante one-man show che getta uno sguardo intimo sulla vita di un acrobata lanciatore di coltelli.

L'Associazione Sarabanda lavora da molti anni in stretta connessione con la Francia, un rapporto che va consolidandosi sempre più grazie all’entrata del progetto Circus Zone nel programma di Francia in scena grazie al supporto dell’Istituto Francese in Italia. tra gli ultimi con Le Sirque - Pôle national cirque à Nexon en Nouvelle-Aquitaine con cui si sta collaborando su diversi progetti, uno dei quali appena terminato: “Roundtrip”, vincitore del Boarding Pass Plus del Ministero della Cultura, con partner l’Ecole de Cirque National de Shems’y dell’Associazione Amesip nella città di Sale in Marocco.

Sabato 2 marzo – ore 20:30

Miss SBarbie

Barbie all’ingrosso, circo al dettaglio

di Morgana Morandi

Musiche di Swati Nogi

C’era una volta un corpo di plastica. Forse due, forse 10, forse cento… O forse centouno! C’erano una volta un sacco di piccole cyborg che allietavano le vite di piccole bambine, facendo loro immaginare tutti i mondi, i luoghi ed i momenti possibili che con quegli esserini inanimati potevano materializzare e vivere. C’è Morgana: una bambina sveglia la mattina presto che aspetta che i genitori si alzino, che fa quello che fanno tutt* l* bambin* (e quasi nessun adult*): gioca! E ci sono le Barbie: compagne di giochi, di immaginazione, di avventure possibili e impossibili, che in quest’assurda situazione prendono tutti i ruoli che voglio(no)… “Sono le mie amiche, le mie sosia, il mio pubblico, le mie nemiche, i cucchiai della mia Nutella, i miei superpoteri, i miei proiettili…”

Un invito ad imitare ciò che ci circonda, analizzarlo per poi prendere la propria strada e sperimentare. Accogliere input esterni per creare se stess*. Rompersi e aggiustarsi, andando sempre avanti, in un mutamento continuo ed infinito. Un gioco sul corpo e un corpo che gioca: rotture e ricostruzioni, decostruzioni e illusioni. Un universo che prende vita, cambia e fa cambiare chiunque lo incontri, prendendo e dando qualcosa, ridando vita a parti di noi dimenticate e timidamente arrugginite. Un invito a fare quello che ci pare di noi e del nostro corpo!

Morgana Morandi - Sono nata a Bologna il 27 settembre 1995, con una gemella e un’infanzia da giocatrici accanite di Barbie. Ho praticato per 13 anni ginnastica ritmica a livello agonistico, facendo infinite gare e numerosi spettacoli in teatro ed esibizioni in piazze, eventi, sagre e via dicendo. Quest’esperienza mi ha portata a capire che “da grande” avrei voluto lavorare con il mio corpo e stare in scena. Parallelamente ho frequentato il Liceo Scientifico a Bologna e poi mi sono laureata in Psicologia, scoprendo durante l’ultimo anno di studi le discipline aeree ed il teatro. Nel 2017, pochissimo tempo dopo la laurea, ho iniziato il mio percorso di formazione alla Scuola di circo Flic, terminato nel 2020, con cerchio aereo come disciplina principale. In questa sede ho avuto modo di formarmi tecnicamente ed artisticamente, incontrando numeros* regist* e coreograf*. Finita la Flic ho ripreso a studiare accademicamente frequentando il Master in Neuro-psicosomatica presso il Villaggio Globale di Bagni di Lucca, e ho proseguito approfondendo la mia formazione tecnica e artistica in particolare studiando clown con Antonio Villella, contorsione con diverse maestre e danza contemporanea partecipando all’Alta Formazione della Compagnia Arearea a Udine. Attualmente ho fondato la compagnia di circo e teatro di strada LE VAMP e stiamo girando con il nostro primo spettacolo: “Pink Punk!”. Parallelamente sono finalmente tornata a giocare con le Barbie diventando Miss SBarbie!

Sabato 9 marzo – ore 20:30

Le Repos du Guerrier

Di e con Edouard Peurichard

Lo spettacolo di Peurichard (Laureato Circusnext 2023) è un one-man show che getta uno sguardo intimo (non senza un pizzico di ironia) sulla carriera di un artista circense. Seguiamo un acrobata e lanciatore di coltelli mentre cerca di rievocare la sua carriera professionale. Scene vissute, fantasticate o talvolta completamente plagiate, si svolgono sott’acqua nel paesaggio di una generazione di artisti circensi dilettanti e professionisti, sia tradizionali che contemporanei. Una panoramica di ciò che questo strano insieme (il circo) dice di noi.

Edouard Peurichard - Questo artista di tutti i mestieri (acrobata, giocoliere, lanciatore di coltelli, ecc.) si è formato alla scuola di circo Lido di Tolosa. Lo conosciamo un po’ per il suo lavoro nel circo adattato con l’associazione Par Haz’art e La Grainerie (sempre a Tolosa). Un po’ di più per lo spettacolo “Dans ma chambre”, che ha creato insieme ad Arnaud Saury. Ha contribuito anche ad altri progetti, da ultimo con : “La trouée”, il viaggio rurale di Cecile Morelle. Attualmente sta lavorando a “Le repos du guerrier”, un one-man-show dal taglio un po’ anticonformista, in cui ritroviamo il tipo di “gioiosa iconoclastia” che contraddistingue il suo lavoro.

TIQU - Teatro Internazionale di Quartiere

Palazzo Fattinanti-Cambiaso - Piazzetta Cambiaso, 1

Biglietto: € 15,00 / € 12,00

Acquistabile on line su www.ciaotickets.com (Intero; Under 14; Over 65).