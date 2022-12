Circumnavigando Festival, gli ultimi spettacoli e la festa di capodanno al Tiqu

Gran finale per Circumnavigando 2022, che propone gli ultimi eventi venerdì 30 e sabato 31 dicembre fino ad arrivare alla festa di Capodanno al TIQU. Venerdì 30 dicembre si parte con “Paidia” del Teatro del Sottosuolo, alle ore 16 nella Sala del Maggior Consiglio a Palazzo Ducale. In una creazione che ha il sapore del nonsense e un esilarante retrogusto noir, il duo Ado Sanna e Lorenzo Gessa unisce le più innovative tecniche di giocoleria e bicicletta acrobatica alla magia della musica originale, creata e mixata dal vivo. Il tutto con un tocco di follia, sempre in bilico tra brivido, errore e risata. Una complicità nel preferire gli ultimi e un’indispensabile curiosità intellettuale hanno dato vita a questa creazione di circo contemporaneo.

A partire dalle ore 17 viene riproposto al TIQU “La Veilleuse. Cabaret Holographique”, mentre alle 20:30 va in scena in prima nazionale nella Sala Mercato del Teatro Nazionale “Idylle” di e con Katja Andersen e Sylvain Monzat. La vita quotidiana diventa danza e si trasforma, ma resta intrisa di realtà, in uno spettacolo che mette in scena le peripezie universali di una coppia navigando con finezza e ironia tra invenzione circense e sorprendente realismo. Lui è intelligente, impaziente, loquace, impegnato. Lei è discreta, silenziosa e in ascolto, goffa e gentile. Nello spettacolo si avvicinano fino a fondersi, e all'improvviso tutto è così perfetto da farci dimenticare che è solo un'invenzione. Giocoleria o musica? Katja usa la voce, la chitarra e costruisce paesaggi sonori con una Loop Station, ma usa anche la corda liscia come estensione della sua musicalità. Sylvain, da parte sua, manipola in diversi registri, da una a sette palline. Hanno infine espressioni comuni: la clownerie, il teatro fisico e la danza.

Sabato 31 dicembre, a partire dalle ore 22 (ingresso DrinkCard 30 euro), festa di Capodanno al TIQU Teatro Internazionale di Quartiere. Una serata in stile cabaret al TIQU con la bella sala teatrale trasformata per l’occasione in club serale d’eccezione, con i tavolini al centro per festeggiare tutti insieme l’arrivo del nuovo anno. Durante la serata video immagini selezionate da Associazione Laboratorio Probabile Bellamy e accompagnamento musicale. Non mancheranno allo scoccare della mezzanotte il Count down con Panettone e Spumante per brindare all’arrivo del 2023. A corredo, nel corso della serata, assaggi e degustazioni offerti dalla cucina del TIQU.