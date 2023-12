Leggende polinesiane e viaggi interiori: ultimi spettacoli per Circumnavigando Festival 2023

Circumnavigando Festival si prepara alle battute finali, con tre spettacoli che andranno in scena sabato 30 dicembre. Al Tiqu - Teatro Internazionale di Quartiere, alle 16:30, è in programma “Tangle… in the womb of a juggler”. Nuovo atmosferico solo di Francesca Mari, che esplora il movimento in un sogno astratto, liberamente ispirato a miti e leggende delle isole Tonga, al concetto di femminilità, e alla giocoleria come linguaggio.

È inoltre un tributo, fatto da una giocoliera italiana, a una tradizione che unisce le donne, nella gioia e spensieratezza data dal semplice gesto del lancio di oggetti. Grazie alle preziose esperienze e conversazioni viaggiando in Tonga, e contattando persone che condividono lo stesso interesse per l’argomento, “Tangle… in the womb of a juggler” è ispirato appunto dal gioco chiamato “Hiko” praticato nell’arcipelago Polinesiano. Un gioco in cui frutti a forma sferica (chiamati Tui-Tui nuts) vengonolanciati in aria formando un pattern circolare. Combinando le proprie tecniche circensi, partendo dall’ispirazione data da questa tradizione affascinante e lontana, Francesca propone un astratta interpretazione fisica dell’universo femminile e quello che unisce tutte le donne in culture differenti, usando manipolazione di oggetti, danza e antipodismo. Biglietto 10 euro.

Alle ore 18 nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale si replica “Time to tell” con la Compagnia Uni Jam Biste. Di Martin Palisse e David Gauchard, con Martin Palisse, voce recitante Federica Granata. Biglietto 10 euro.

Infine alle 19:30 alla Sala Mercato, in prima nazionale, va in scena “C’est l’hiver, le ciel est bleu”, di Diagonale du Vide, di e con Amanda Homa et Idriss Roca. “È l'inverno, il cielo è blu” è uno spettacolo circense completo, pensato per i teatri. Una scatola di carta, posta al centro di un enorme palcoscenico, ospita due personaggi soli eppure uniti. Tra corde, manipolazione di oggetti, giocoleria e movimento, un viaggio tra la loro realtà quotidiana e le improvvise tempeste dei loro paesaggi interiori che li travolgono, li abitano, li infestano e li tradiscono.

“Attraverso il Cirque D'Intériorités” – dichiarano Amanda Homa e Idriss Roca – “ci proponiamo di esplorare il tema della Solitude à Deux, in tutte le sue forme. Prestando attenzione al Legame Inevitabile che si tesse attraverso gli occhi dell'altro, vogliamo creare collage e giustapposizioni arbitrarie, in modo da tornare sempre alla natura umana dei nostri personaggi, prestando particolare attenzione a ciò che non viene detto e a ciò che viene dato per scontato. In questo modo, il nostro obiettivo è quello di usare questo spettacolo per tracciare i nostri paesaggi interiori, sia attraverso una scenografia in evoluzione che attraverso il nostro percorso drammaturgico”. Biglietto 16 e 11 euro.

Info su www.circumnavigandofestival.it