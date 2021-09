Il “Circuito Spirali” arriva al Sipario Strappato di Arenzano con "Perché anche io sono una donna!"

Sabato 20 novembre alle ore 21 al teatro Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) arriva “Perché anche io sono una donna!”. Testo e regia sono di Lazzaro Calcagno, presidente del Sipario Strappato, e in scena c’è Sara Damonte, direttore artistico del teatro arenzanese. In questo spettacolo si raccontano storie di donne a volte dimenticate e spesso sconosciute, dimostrando che il cosiddetto “sesso debole” in realtà non esiste.

Quelli del 20 novembre, del 4 dicembre (“Il nome potete metterlo voi”) e del 19 dicembre (“Antigone”) sono spettacoli che fanno parte del “Circuito Spirali” portato avanti dal teatro Il Sipario Strappato di Arenzano, Cattivi Maestri/Officine Solimano (Savona), Teatro dell’Ortica e Teatro Garage (Genova).

Il progetto nasce con l'intento di creare una sinergia sempre più stretta tra 4 realtà teatrali collocate in diversi punti del territorio ligure, grazie a una programmazione condivisa che prevede la circuitazione di 4 spettacoli nei rispettivi spazi. Questi teatri rappresentano un presidio culturale importante in zone periferiche del territorio, garantendo accesso alla cultura a un tipo di pubblico trasversale, dai bambini agli adulti. L’obiettivo è sostanzialmente quello di creare opportunità lavorative specie per le donne che con difficoltà cercano di emergere nel settore dello spettacolo, aprendo non solo alle professionalità locali ma anche a quelle nazionali. Quindi la prevalenza di personale coinvolto nel progetto è femminile, con spazio particolare dato alla fascia d’età inferiore a 35 anni.

«Quello del 20 novembre – commenta il regista Lazzaro Calcagno - è uno spettacolo che racconta storie di donne, per far vedere che il sesso debole in realtà non esiste, e insegna a noi maschi molto di più di quanto purtroppo non si pensi. Parleremo di Anna Magnani, Franca Viola, Billy Holiday, insomma ci sarà spazio per tante storie che vengono raccontate da un’altra donna eccezionale che dirige il nostro teatro, Sara Damonte».

«Insieme agli altri teatri collaboriamo da anni, questa volta abbiamo voluto mettere su un circuito vero e proprio di spettacoli, un modo per sottolineare la situazione drammatica delle lavoratrici e dei lavoratori dello spettacolo, vogliamo fare rete e collaborare con altre realtà culturali che sono un presidio fondamentale per il territorio» dice Sara Damonte.

Il costo degli spettacoli è di 12 euro intero, e 10 euro ridotto. Sono studiati abbonamenti interi e ridotti (under 30 e over 65) per pacchetti da 10 o 5 spettacoli. Green pass obbligatorio; lo staff del teatro provvederà a fornire gel sanificante sia all’ingresso (dove verrà misurata anche la temperatura corporea) sia al primo piano. Gli abbonati possono disporre di un posto fisso a loro scelta per tutti gli spettacoli.

Info e prenotazioni: 3396539121

