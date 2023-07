“Circuito a Pegli”, torna il cinema all'aperto all'Arena degli Artisti

Torna il cinema all’aperto a Pegli, la terza arena gestita da Circuito in questa estate, dopo Sturla e Palazzo Ducale. Con il sostegno del Comune di Genova, i film fanno il loro ingresso all’Arena degli Artisti sul lungomare di Pegli con un programma che si inaugura giovedì 6 luglio alle 21.30 con “Raffa” di Daniele Luchetti e prosegue nella sua prima parte fino al 31 luglio. La modalità di ascolto, come nelle altre arene, è il cosiddetto “silent cinema”: gli spettatori indossano le cuffie, sanificate dopo ogni uso, che permettono di regolare il volume e non producono inquinamento acustico. A Pegli le luci sul grande schermo si sono spente oltre dieci anni fa e da allora in quello che è un centro dalla forte identità di appartenenza, la comunità degli appassionati di cinema non ha più potuto riunirsi. Una mancanza a cui si sopperisce con questa iniziativa che porta l’arena estiva nel ponente cittadino, con una selezione dei migliori titoli della stagione in corso. Le proiezioni iniziano alle 21.30.

L’inizio con “Raffa” (6 luglio) è una festa di musica e simpatia. Il film di Daniele Luchetti fa parte degli eventi organizzati dalla casa di distribuzione Nexo e celebra Raffaella Carrà a ottant’anni dalla nascita con un ritratto inedito, costruito attraverso le voci e il racconto di chi l’ha conosciuta e con preziose immagini di repertorio. Scritto da Cristiana Farina con Carlo Altinier, Barbara Boncompagni, Salvatore Coppolino, Salvo Guercio, descrive la vita, il carattere e il percorso artistico di un’icona senza tempo, un personaggio straordinario che ha saputo entrare nell’immaginario collettivo con la sua energia dirompente. Il programma prosegue con un film per famiglie, “La sirenetta” (7 luglio) di Rob Marshall, e una storia fantascientifica d’azione, “I guardiani della galassia – Vol. 3” di James Gunn (9 luglio). “The Whale” di Darren Aronosfky (10 luglio) e “Rapito” di Marco Bellocchio (11 luglio), sono i due film d’autore che precedono la tre giorni dedicata al nuovo capitolo delle avventure di Ethan Hunt, “Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte 1” di Christopher McQuarrie (14/16/17, più il 28 luglio), ovviamente con Tom Cruise nei panni dell’agente che, contro ogni più ragionevole previsione, supera ogni ostacolo e porta a termine la missione. Gli altri titoli sono “Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti (18 luglio), “Super Mario Bros.” di Aaron Horvath e Michael Jelenic (19 luglio), “Barbie” di Greta Gerwig (20/21/23/24 e 31 luglio), “L’ultima notte di Amore” di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino (25 luglio), “Animal House” di John Landis con John Belushi in versione originale con i sottotitoli in italiano (27 luglio), “Elemental” di Peter Sohn (29 luglio) e “Indiana Jones e il quadrante del destino” di James Mangold (30 luglio) con Harrison Ford, nuovo film della saga sull’archeologo avventuriero, iniziata nel 1981 con “I predatori dell’arca perduta”.

“Circuito a Pegli” è presentato da Circuito, prodotto da Alesbet e Centro Culturale Carignano, con il sostegno del Comune di Genova, in collaborazione con Europa Cinémas – Creative Europa Media. I main sponsor sono BPER: Banca, City Green Light e Almo Nature – Fondazione Capellino.

Biglietti

Biglietto: € 8.50 (intero); € 7 (ridotto/bambini fino a 12 anni)

Fino al 16 settembre per tutti i film italiani ed europei contrassegnati dal simbolo della stella sul programma (“Rapito” l’11 luglio, “Il sol dell’avvenire” il 18 luglio) biglietto a tariffa unica € 3.50 – Iniziativa “Cinema Revolution” promossa e finanziata dal Ministero della Cultura che rimborsa alle sale 3 euro per ogni biglietto staccato

Evento NEXO “Raffa” del 10 luglio: € 10 (intero); € 8 (ridotto)

Gli abbonamenti a Circuito sono validi per tutte le proiezioni, eccetto gli Eventi

È possibile acquistare i biglietti:

presso la biglietteria presso l’Arena degli Artisti di Pegli da mezz’ora prima l’inizio dello spettacolo

presso le sale di Circuito Genova

presso il totem biglietteria nel Cortile Minore di Palazzo Ducale

on line sul sito circuitocinemagenova.com

Il programma potrà subire variazioni indipendenti dalla volontà degli organizzatori. Il biglietto non è rimborsabile. In caso di meteo avverso la proiezione verrà annullata e sarà corrisposto un voucher utilizzabile entro 30 gg. in tutte le arene e le sale del Circuito. Il voucher si potrà ritirare presso la biglietteria del cinema Sivori (salita S. Caterina 54 r.) e presso le biglietterie delle arene (negli orari di apertura) entro 48 ore dalla data di mancata proiezione.

Il programma è disponibile in versione stampabile sul sito circuitocinemagenova.com