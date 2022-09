Mognol Origone Acoustic Duo in concerto per il “Circuito in musica” a Sturla

“Circuito in musica” a Sturla, la rassegna di musica dal vivo prodotto di Circuito e curata da Romina Mognol, sull’area del depuratore dov’è tuttora in corso la proiezione di film, prosegue a settembre con i nuovi concerti all’ora dell’aperitivo. Giovedì 22 settembre spazio al Mognol Origone Acoustic Duo. Gianluca origine alla chitarra e Romina Mognol alla voce, propongono un viaggio nella musica italiana, e non solo, dagli anni Cinquanta ai giorni nostri con la partecipazione della violinista Alice Nappi.

“Circuito in musica” con la zona spettacoli fa parte di un più ampio progetto di riqualificazione dell’area del depuratore di Sturla, in cui Circuito si è impegnato con l’assegnazione di un bando di gara emanato dal Comune di Genova, e in stretta collaborazione con il Municipio IX Levante. Il Bistrot è aperto per pranzo e aperitivo (www.bistrotgenova.it – 375 72003337), da lunedì a giovedì ore 11-23, venerdì ore 11-24, sabato e domenica 10-24.