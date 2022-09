Arriva la Macaja Parade al “Circuito in musica” a Sturla

“Circuito in musica” a Sturla, la rassegna di musica dal vivo prodotto di Circuito e curata da Romina Mognol, sull’area del depuratore dov’è tuttora in corso la proiezione di film, prosegue a settembre con i nuovi concerti all’ora dell’aperitivo. Giovedì 29 settembre la rassegna si chiude con la “Macaja Parade”, una festosa parata musicale sullo stile di New Orleans, tra jazz e jump blues, con un tocco di pura macaja genovese. La band, nata del 2020, ha pubblicato i due ep “Apollo Session” e “Fruit Punch for Christmas”. Il gruppo è composto da Gianluca De Pasquale (voce e pianoforte), Girgio Griffa (batteria), Simone Cosso (chiatarra) e Simone Dabusti (tromba). Appuntamento alle 19.

“Circuito in musica” con la zona spettacoli fa parte di un più ampio progetto di riqualificazione dell’area del depuratore di Sturla, in cui Circuito si è impegnato con l’assegnazione di un bando di gara emanato dal Comune di Genova, e in stretta collaborazione con il Municipio IX Levante. Il Bistrot è aperto per pranzo e aperitivo (www.bistrotgenova.it – 375 72003337), da lunedì a giovedì ore 11-23, venerdì ore 11-24, sabato e domenica 10-24.