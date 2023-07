“Circuito in musica” nei Giardini di Sturla prosegue con quattro appuntamenti a luglio

“Circuito in musica” prosegue in luglio con altri quattro appuntamenti settimanali, ogni giovedì alle 19:30, dedicati ai Beatles, alla canzone d’autore, al pop rock in versione acustica e a Fabrizio De André. La rassegna di concerti organizzata da Circuito a cura di Romina Mognol per un aperitivo in musica sul depuratore di Sturla, ha ormai un pubblico affezionato che apprezza l’ascolto dal vivo di gruppi di solida esperienza che si esibiscono nella situazione informale dei Giardini sul depuratore di Sturla (via del Tritone, Genova). L’area davanti al Bistrot Sivori si trasforma in un club all’aria aperta, dove cantare, ballare e stare in compagnia sorseggiando un aperitivo. La serata può proseguire nella zona dell’anfiteatro, dov’è allestita l’arena estiva “Circuito sul mare” con i migliori film della stagione e la rassegna “Nord – Sud - Ovest - Est” dedicata ai road movie d’autore.

“Circuito in musica” giovedì 6 luglio alle 19:30 propone il concerto dei Blue Meanies, formato da quattro musicisti genovesi che hanno in comune l’amore per i Beatles e ne ripropongono il repertorio rivisitato mettendo in gioco vari generi musicali, con nuovi arrangiamenti. Sono il chitarrista Riccardo Bisesti, il bassista Luca dalle Saline, il batterista Mattia Lorenzo Pergolato e il cantante Jonathan Tamayo. Hanno scelto di chiamarsi “Blue Meanies” perché nel film “Yellow Submarine” dei Fab Four i cattivi Biechi Blu diventano buoni ascoltando le canzoni di John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr.

La rassegna prosegue giovedì 13 luglio alle 19:30 con i Zêna Singers, ovvero Elio Giuliani (voce e pianoforte), Luciano Barbarotta (tastiere e tromba), Luciano Minetti (batteria), Luigi Picardi (chitarra elettrica), Stefano Oliveri (basso) e Manuela De Luca (vocalist). Protagoniste della serata sono le canzoni d’autore con il racconto di una delle pagine più felici del cantautorato italiano, in particolare la cosiddetta “scuola di Genova” che fu luogo d’incontro tra artisti straordinari come Umberto Bindi, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Fabrizio De André, i New Trolls, Luigi Tenco e Gino Paoli. Con l’aggiunta di brani della Premiata Forneria Marconi e di alcuni dei maggiori successi dei Pink Floyd e degli Scorpions, tradotti in italiano a cura del frontman Elio Giuliani.

Il terzo appuntamento è giovedì 20 luglio alle 19:30 con i Dinamica, un duo composto da Diego Mustica alla voce e alla chitarra, e Roberto Magnani alla chitarra ritmica e solista. Eseguono repertorio pop rock in versione acustica, per esaltare la potenza della parola. L’intento è tornare all’essenziale, alla semplice relazione tra gli interpreti e il pubblico con nuovi arrangiamenti.

Giovedì 27 luglio, sempre alle 19:30, l’ultimo concerto del mese è dedicato a Fabrizio De André con il tributo del gruppo Quello che non ho, un trio formato da Andrea Camoirano alla chitarra, Gianluca Origone alla chitarra e al bouzouki e dalla cantante Romina Mognol. Il loro repertorio spazia nella musica d’autore italiana e straniera.

“Circuito in musica” con la zona spettacoli fa parte di un più ampio progetto di riqualificazione dell’area del depuratore di Sturla, in cui Circuito si è impegnato con l’assegnazione di un bando di gara emanato dal Comune di Genova, e in stretta collaborazione con il Municipio IX Levante. Il Bistrot è aperto per pranzo e aperitivo (www.bistrotgenova.it), tutti i giorni dalle ore 12.