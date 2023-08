Ultime proiezioni con “Circuito sul Mare” ai Giardini di Sturla

A sorpresa, terza ondata di film all’arena estiva “Circuito sul mare”, nei Giardini di Sturla in via del Tritone, giudicata fra le più belle d’Italia dal settimanale “Elle”. Sarà un’ondata breve, dall’1 al 10 settembre, ma piena di titoli interessanti. Sono le ultime giornate di cinema all’aperto dell’estate 2023, con i film da guardare sulle sdraio e indossando le cuffie silent cinema, davanti al panorama del golfo.

I due titoli inediti sono “Io capitano” di Matteo Garrone (7 e 9 settembre) e “Il più bel secolo della mia vita” di Alessandro Bardani (8 settembre). “Io capitano” racconta la storia di due migranti, Seydou e Moussa (Seydou Sarr e Moustapha Fall), che partono da Dakar, in Senegal, per affrontare il lungo viaggio verso l’Europa con i pericoli del deserto, del mare aperto e degli uomini pieni di ambiguità e ipocrisia. Presentato all’80? Mostra del Cinema di Venezia e ispirato alle storie vere dei protagonisti come di molti altri loro compagni, è un’Odissea contemporanea. “Il più bel secolo della mia vita” di Alessandro Bardani è una commedia su Gustavo (Sergio Castellitto), un centenario che non ha mai conosciuto i suoi genitori naturali e neppure ha potuto cercarli quando ne ha sentito il desiderio, perché in Italia la legge mantiene segreta per cento anni l’identità delle donne che non hanno riconosciuto il figlio al momento della nascita. Tutto cambia quando Gustavo incontra Giovanni (Valerio Lundini), volontario dell’Associazione Nazionale Figli Adottivi e Genitori Naturali, il cui obiettivo è andare a Roma e cambiare la legge. Nel cast anche gli attori genovesi di nascita o formazione Carla Signoris e Antonio Zavatteri.

Gli altri titoli in programma sono “Everything Everywhere All at Once” di Daniel Kwan e Daniel Scheinert (1 settembre), che affronta il tema del multiverso, salvato dall’entropia dal coraggio del responsabile di una lavanderia a gettoni, estratta dalla normalità e promossa eroina. Il successo dell’estate, “Barbie” di Greta Gerwig (2 e 10 settembre) torna con la storia della bambola Mattel che esce dal suo mondo, Barbieland, perché non corrisponde più alla perfezione richiesta. Con Margot Robbie e Ryan Gosling. Si passa all’aria sottile della Val d’Aosta con “Le otto montagne” di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch (3 settembre), tratto dal best seller di Paolo Cognetti, con Alessandro Borghi e Luca Marinelli nei panni di due amici che si conoscono durante l’estate da bambini e rimangono amici nonostante uno sia nato e rimasto sempre a fare il pastore in montagna e l’altro la viva come un cittadino in vacanza. Tra amori, tradimenti, segreti e rivelazioni. Il thriller dell’anno è “L’ultima notte di Amore” di Andrea Di Stefano (4 settembre) con Pierfrancesco Favino, tenente di polizia chiamato a indagare su un crimine la notte prima del suo pensionamento. Per chi ama i film storici, arriva “Jeanne du Barry. La favorita del re” di Maïwenn (5 settembre), l’ultima amante di Luigi XV alla corte di Versailles. Ai bambini e alle famiglie è dedicato “Elemental” (6 settembre), film d’animazione di Peter Sohn, che segue le vicende di un’insolita coppia, Ember e Wade, in una città in cui gli abitanti, ovvero fuoco, acqua, terra e aria, vivono tutti insieme in zone diverse.

Le proiezioni iniziano alle ore 21:15. Bistrot aperto per chi desidera snack e bibite. Per i film italiani ed europei, tariffa speciale “Cinema Revolution” a 3,50 euro.

Biglietti

Biglietto sdraio: € 8.50 (intero); € 7 (ridotto)

Biglietto gradinata: € 6

Fino al 16 settembre per tutti i film italiani ed europei contrassegnati dal simbolo della stella sul programma (“Le otto montagne” il 3 settembre, “L’ultima notte di Amore” il 4 settembre, “Jeanne du Barry. La favorita del re” il 5 settembre, “Io capitano” il 7 e il 9 settembre, “Il più bel secolo della mia vita” il 9 settembre) biglietto a tariffa unica € 3.50 – Iniziativa “Cinema Revolution” promossa e finanziata dal Ministero della Cultura che rimborsa alle sale 3 euro per ogni biglietto staccato.

È possibile acquistare i biglietti:

presso la biglietteria nei Giardini di via del Tritone da mezz’ora prima l’inizio dello spettacolo

presso le sale di Circuito Genova

presso il totem biglietteria nel Cortile Minore di Palazzo Ducale

on line sul sito circuitocinemagenova.com