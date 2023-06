Nuova programmazione per “Circuito sul mare”, l’arena estiva nei Giardini di Sturla

La seconda ondata di film in arrivo dal 3 al 31 luglio 2023 porta sul grande schermo di “Circuito sul mare”, l’arena estiva nei Giardini di Sturla, un bottino di grandi star come David Bowie in “Ziggie Stardust & The Spiders from Mars”, Raffaella Carrà in “Raffa” di Daniele Luchetti, Tom Cruise nella settima avventura dell’agente Ethan Hunt con “Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte 1”, Harrison Ford nei panni dell’archeologo più famoso del cinema con “Indiana Jones e il quadrante del destino”, Margot Robbie in “Barbie”. Oltre alla rassegna “Nord – Sud – Ovest – Est” organizzata dai ragazzi di Corto Circuito con quattro road movie d’autore: “Thelma & Louise” di Ridley Scott, “Dead Man” di Jim Jarmusch, “This Must Be the Place” di Paolo Sorrentino e “Mad Max: Fury Road” di George Miller.

Prosegue così l’attività dell’arena gestita da Circuito che si è ormai attestata fra i principali punti di riferimento del levante cittadino per il tempo libero, con l’area del Bistrot circondata dal giardino e con l’area del cinema affacciata sul mare, dove i film si guardano comodamente stesi sulle sdraio e indossando le cuffie che permettono di regolare il volume senza arrecare disturbo al vicinato.

“Ziggy Stardust & The Spiders from Mars” (4 luglio) e “Raffa” (10 luglio) sono due eventi Nexo, collegati ad altrettanti anniversari. Nel luglio del 1973 David Bowie tenne un concerto leggendario a Londra che fu filmato da D.A. Pennebaker. Davanti a 5.000 fan increduli, il rocker per l’ultima volta saliva sul palco interpretando Ziggy Stardust, il suo alter ego più celebre. Il messaggero degli alieni dai capelli rosso fuoco, il fascino androgino e i costumi glamour da quel momento in poi sarebbe sparito. Gli spettatori potranno rivivere la serata storica di cinquant’anni fa al Teatro Hammersmith Odeon (oggi Apollo) guardando il film in versione digitale restaurata. “Raffa” di Daniele Luchetti (10 luglio) celebra Raffaella Carrà a ottant’anni dalla nascita con un ritratto inedito di un’icona senza tempo, costruito attraverso le voci e il racconto di chi l’ha conosciuta e con preziose immagini di repertorio. Scritto da Cristiana Farina con Carlo Altinier, Barbara Boncompagni, Salvatore Coppolino, Salvo Guercio, descrive la vita, il carattere e il percorso artistico di un personaggio straordinario che ha saputo entrare nell’immaginario collettivo con la sua energia dirompente.

Mercoledì 5 luglio con “Thelma & Louise” di Ridley Scott prende il via la rassegna “Nord – Sud – Ovest – Est” ideata da Corto Circuito, un gruppo di sedici ragazzi uniti dalla passione per la settima arte e dall’intento di riportare al cinema i loro coetanei. È la quarta nell’attività del gruppo, sempre costruita con il supporto di Circuito, l’ultima delle quali accolta all’interno del Festival Genova Reloaded appena concluso. Con questa nuova selezione, invitano il pubblico a riscoprire quattro road movie e seguire i personaggi nei loro viaggi straordinari alla ricerca di identità, senso e libertà. In “Thelma & Louise” di Ridley Scott, Geena Davis e Susan Sarandon sono due amiche che si mettono in viaggio stufe del lavoro di cameriera e della vita familiare. Il film ha vinto un Oscar per la migliore sceneggiatura originale. “Nord – Sud – Ovest – Est” prosegue nei tre mercoledì successivi con: “Dead Man” di Jim Jarmusch (12 luglio), un western psichedelico con Johnny Depp nel ruolo di William Blake, un giovane in cerca di lavoro che nel suo percorso uccide accidentalmente un uomo e precipita nel buio; “This Must Be the Place” (19 luglio), il primo film inglese di Paolo Sorrentino, interpretato da Sean Penn, una rockstar che nella vita continua a vestirsi e truccarsi come se fosse sempre sul palco, e va in cerca dell’uomo che umiliò suo padre nei campi di concentramento; infine “Mad Max: Fury Road” di George Miller (26 luglio), vincitore di sei Premi Oscar con la saga sugli scontri all’ultimo sangue fra i predoni e la Cittadella, unico posto vivibile in un mondo desertificato.

Nel resto della programmazione risaltano tre film nuovi di grande richiamo: “Mission: impossible – Dead Reckoning – Part 1” di Christopher McQuarrie (13/14/15/16 luglio) con Tom Cruise nella settima avventura dell’agente Ethan Hunt, “Indiana Jones e il quadrante del destino” di James Mangold (28/29 luglio) con Harrison Ford in uno dei suoi ruoli immortali, “Barbie” di Greta Gerwig (20/22/23 luglio) con Margot Robbie nel ruolo di una bambola che viene cacciata da Barbieland perché non raggiunge la perfezione. Gli altri titoli del cartellone sono “Grazie ragazzi” di Riccardo Milani (3/30 luglio), “La Sirenetta” di Rob Marshall (6 luglio), “L’ultima notte di Amore” di Andrea Di Stefano (8 luglio), “I guardiani della galassia vol. 3” di James Gunn (9 luglio), “Spider Man: Across the Spider-Verse” (11 luglio), “Triangle of Sadness” di Ruben Östlund (17 luglio), “Elemental” di Peter Sohn (18/27 luglio), “Rapito” di Marco Bellocchio (24 luglio), “Everything Everywhere All at Once” di Daniel Kwan e Daniel Scheinert (25 luglio), “Un uomo felice” di Tristan Séguéla (31 luglio). Le proiezioni iniziano alle 21:30.

Biglietti

Biglietto sdraio: € 8.50 (intero); € 7 (ridotto)

Biglietto gradinata: € 6

Fino al 16 settembre per tutti i film italiani ed europei contrassegnati dal simbolo della stella sul programma (“Grazie ragazzi” il 3 e 30 luglio, “Triangle of Sadness” il 17 luglio, “Rapito” il 24 luglio, “Un uomo felice” il 31 luglio) biglietto a tariffa unica € 3.50 – Iniziativa “Cinema Revolution” promossa e finanziata dal Ministero della Cultura che rimborsa alle sale 3 euro per ogni biglietto staccato

Evento NEXO “Ziggy Stardust & The Spiders from Mars del 4 luglio: €12 (intero); €10 (ridotto)

Evento NEXO “Raffa” del 10 luglio: € 10 (intero); € 8 (ridotto)

Gli abbonamenti Circuiti sono validi per tutte le proiezioni, eccetto gli Eventi

È possibile acquistare i biglietti

presso la biglietteria nei Giardini di via del Tritone da mezz’ora prima l’inizio dello spettacolo

presso le sale di Circuito Genova

presso il totem biglietteria nel Cortile Minore di Palazzo Ducale

on line sul sito circuitocinemagenova.com