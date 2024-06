Torna Circuito sul Mare a Sturla: i migliori film della stagione in spiaggia con sdraio e cuffie

Torna il cinema davanti al mare con i migliori film della stagione da vedere sulle sdraio e un biglietto supervantaggioso. Venerdì 7 giugno riapre l’arena estiva nei Giardini di Sturla (via del Tritone, Vernazzola) con la quarta edizione di “Circuito sul mare”, che prosegue fino al 30 tutti i giorni escluso martedì 24 giugno. Ma è solo la prima parte di un’attività che prosegue durante l’estate, con la formula collaudata del silent cinema. Gli spettatori siedono sulle sdraio e indossano le cuffie per seguire il film, con un’immersione totale che non reca disturbo al vicinato né crea inquinamento acustico. Di fronte, il panorama del Golfo dal Monte di Portofino a Boccadasse. È come andare al cinema in spiaggia. La proiezione inizia alle ore 21:30, quando fa buio.

In programma i migliori film della stagione appena conclusa, quasi tutti da vedere con un biglietto a 3.50 euro, grazie alle iniziative Cinema in Festa (9-13 giugno, tutti i film, segnati da una stella gialla sul programma) e Cinema Revolution (dal 16 giugno, solo i film italiani ed europei, segnati con un bollo giallo sul programma), lanciati rispettivamente da Anec – Associazione Nazionale esercenti Cinema e dal Ministero della Cultura.

Circuito sul Mare si inaugura venerdì 7 e sabato 8 giugno con un film per famiglie, “Kung Fu Panda 4” di Mike Mitchell, nuova avventura del panda Po alle prese con la maga Camaleonte. Domenica 9 giugno, torna sullo schermo il successo più clamoroso della stagione, “C’è ancora domani” di e con Paola Cortellesi, premiato con il Nastro d’Argento e sei David di Donatello, distribuito anche in Francia, nel Regno Unito e in Irlanda. Un vero e proprio caso e un’occasione da non perdere per chi non lo ha ancora visto. Lunedì 10 giugno si prosegue con un altro film molto apprezzato su un tema attuale come l’immigrazione, trattato fra realismo e poesia: “Io capitano” di Matteo Garrone, vincitore di sette David di Donatello, far cui quello al Miglior Film. Martedì 11 giugno si potrà vedere “Confidenza” di Daniele Luchetti con Elio Germano, Federica Rosellini e Vittoria Puccini, sulla relazione fra un professore di liceo e una sua ex studentessa. Si rimane in ambiente scolastico mercoledì 12 giugno con “The Holdovers: Lezioni di vita” di Alexander Payne, vincitore di un Premio Oscar, interpretato da Paul Giamatti nel ruolo di un professore alle prese con un allievo brillante e problematico.

Il genere di film per famiglie prosegue con “Garfield. Una missione gustosa” (13 giugno), “Il fantasma di Canterville” (21 giugno), “Me contro te Il Film. Operazione spie” (27 e 28 giugno). Una commedia per tutti è “Un mondo a parte” (14, 15 e 23 giugno) di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Virginia Raffaele impegnati a salvare una scuola in un piccolo paese dell’Abruzzo. “Challengers” di Luca Guadagnino (16 e 22 giugno) con Zendaya, Josh O’Connor, Mike Faist, ambientato nel mondo del tennis e incentrato sulla rivalità tra tre ragazzi, anche sentimentale. La programmazione del mese comprende tre film che hanno a che fare con l’oriente: “Viaggio in Giappone” di Elise Girard (il 17), “Perfect Days” di Wim Wenders” (19 e 20 giugno) e “Past Lives” di Celine Song (il 25). Il 18 giugno si potrà vedere un film pluripremiato – un Oscar, la Palma d’Argento a Cannes e il David di Donatello -, ovvero “Anatomia di una caduta” di Justine Triet sulla storia di una misteriosa morte avvenuta in uno chalet sulla neve. Il 26 giugno è la volta di “La zona d’interesse” di Jonathan Glazer, sulla vita del gerarca nazista Rudolf Höss e della sua famiglia nella villa che solo un muro separava dal campo di concentramento di Auschwitz. Infine, il 29 e 30 giugno, si torna alla commedia con “Cattiverie a domicilio” di Thea Sharrock, che racconta una storia pungente e scorretta con un humour arguto e raffinato affidato ad attori come Olivia Colman, Jessie Buckley, Anjana Vasan e Timothy Spall.

“Circuito sul mare” è presentato da Circuito, prodotto da Alesbet e Centro Culturale Carignano, con il sostegno di BPER:Banca e Almo Nature – Fondazione Capellino, in collaborazione con Giardino Giardini Genova di Green Solution, Istituto Superiore “Bernardo Marsano”, Studio Tecnico del Verde, Municipio Centro Levante.

Biglietti

Biglietto sdraio: € 8.50 (intero); € 7 (ridotto e bambini fino a 12 anni)

Biglietto gradinata: € 6

Film a prezzo speciale “Cinema Revolution” o “Cinema in festa” 3.50

Validi gli abbonamenti Circuito Genova

È possibile acquistare i biglietti:

- presso la biglietteria nei Giardini di via del Tritone da mezz’ora prima l’inizio dello spettacolo

-presso le sale di Circuito Genova

-presso il totem biglietteria nel Cortile Minore di Palazzo Ducale

- on line sul sito www.circuitocinemagenova.com