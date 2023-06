Torna Circuito sul Mare a Sturla: cinema in spiaggia con sdraio e cuffie

La terza edizione di “Circuito sul mare”, l’arena estiva nei Giardini di Sturla, conferma la formula tanto apprezzata dal pubblico negli ultimi due anni: schermo davanti al mare, sdraio, cuffie, tavolino dove appoggiare snack e bibite disponibili al Bistrot sul mare. È come andare al cinema in spiaggia. L’arena, gestita da Circuito così come l’area sul depuratore, sarà aperta per tutta la stagione calda con un programma reso noto a ondate.

La prima si estende da venerdì 9 giugno a domenica 2 luglio 2023, con inizio alle ore 21:30, quando fa buio. Oltre ai migliori titoli della stagione, si potranno vedere tre novità: “Transformers – Il risveglio” di Stevan Caple Jr., “The Flash” di Andy Muschietti e “I Cavalieri dello Zodiaco” di Tomek Baginski. Inoltre, Sturla ospita numerosi appuntamenti del IV Festival Genova Reloaded, fra cui l’inaugurazione con il regista Michele Rovini e il cast del film di “Un mondo fantastico”, gli incontri con Zerocalcare, Pierfrancesco Favino e la premiazione finale.

Circuito sul Mare si inaugura con “Transformers – Il risveglio”, film d’azione e fantascienza in programma dal 9 all’11 giugno, tutta la fine settimana. Il 12 giugno (con replica il 30 giugno) spazio al film d’autore con “Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti presentato allo scorso Festival di Cannes, una rivincita del cinema sulla politica e dell’arte sulla storia. Il 13 giugno (con replica il 2 luglio) si prosegue con “Mon crime – La colpevole sono io” di François Ozon con Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder e Isabelle Huppert, un giallo che rivela una forte vocazione femminista, con la storia di una donna accusata di omicidio ma spinta dalla legittima difesa. Mercoledì 14 giugno si torna a un regista italiano, Pupi Avati, con “La quattordicesima domenica del tempo ordinario”, sulla storia di due quindicenni che nella Bologna degli anni '70, mentre sono seduti al tavolino di un chiosco di gelati, prendono una decisione: saranno amici per sempre, per tutta la vita. Il 15 giugno è dedicato all’opera prima di Beppe Fiorello, “Stranizza d’amuri”, dedicato a una storia vera accaduta in Sicilia nel 1980: in un ambiente rurale e aggressivo la delicata storia d’amicizia e amore fra due adolescenti si trasforma in tragedia. Dal 16 al 18 giugno si proietta la nuova uscita “The Flash” con la nuova avventura del supereroe della DC Comics dotato di una velocità supersonica, che vuole usare i suoi poteri per viaggiare nel tempo e cambiare il passato.

Il 19 giugno grande festa con la giornata di apertura del IV Festival Genova Reloaded con la proiezione del film “Un mondo fantastico”, ospiti il regista Michele Rovini, l’attore Andrea Bruschi e il cast, preceduto dal concerto di alcuni musicisti che hanno preso parte alla sua realizzazione, tra cui Irene Buselli e Bobby Soul. Martedì 20 giugno è in programma “Rapito” di Marco Bellocchio, osannato dalla critica, il 21 il film per famiglie “La Sirenetta” di Rob Marshall. Dal 22 al 25 torna il Festival Genova Reloaded con “Animal House” presentato da Zerocalcare, “L’uomo sulla strada” presentato dal regista Gianluca Mangiasciutti e l’attore Lorenzo Richelmy, “L’ultima notte di Amore” presentato da Pierfrancesco Favino, la sera della premiazione.

Lunedì 26 giugno si prosegue con “I guardiani della galassia Vol. 3” di James Gunn, martedì 27 giugno “Non così vicino” di Marc Forster con Tom Hanks, un film d’azione e una commedia su un uomo stravolto dall’inaspettata amicizia con i vicini di casa. Terza novità il 28 giugno con “I Cavalieri dello Zodiaco”, storia di un ragazzo orfano che vive per strada e sopravvive partecipando alle lotte clandestine. La prima onda di film al Circuito sul Mare si chiude con “The Whale” di Darren Aronofksy (il 29) e “Super Mario Bros” (1 luglio), la storia commovente di un professore d’inglese che soffre di grave obesità, e l’avventura divertente del popolare idraulico protagonista del videogioco anni Ottanta, ora al centro di un film.

Biglietto sdraio: € 8.50 (intero); € 7 (ridotto e bambini fino a 12 anni)

Biglietto gradinata: € 6