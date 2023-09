Nuova proroga all'arena di Sturla: ancora cinema all'aperto a settembre

Ancora una settimana di cinema all’aperto nei Giardini di Sturla. La stagione di “Circuito sul mare” prosegue dall’11 al 17 settembre con una selezione dei migliori di film della stagione. Una proroga fuori programma decisa all’impronta e sulla scia del bel tempo, delle temperature estive e delle richieste del pubblico sempre più numeroso che frequenta l’area sul depuratore di Sturla, in via del Tritone a Vernazzola. Tutto come al solito: sdraio, cuffie silent cinema, tavolino di legno a disposizione, snack e bibite a disposizione al Bistrot. Avanti senza soluzione di continuità, per godere finché si può delle proiezioni in riva al mare con lo schermo a tagliare un panorama che spazia da Boccadasse al Monte di Portofino. Non a caso, “Circuito sul mare” è stata inserita dal settimanale “Elle” fra le arene più belle d’Italia.

Via coi titoli, allora. Lunedì 11 settembre, sarà “Elemental” di Peter Sohn, film d’animazione per famiglie il primo titolo della quarta ondata: segue le vicende di un’insolita coppia, Ember e Wade (lei è fuoco, lui è acqua), in una città in cui gli abitanti, ovvero fuoco, acqua, terra e aria, vivono rigorosamente divisi per zone. Martedì 12 settembre si prosegue con uno dei titoli rivelazione della stagione “Stranizza d’amuri”, opera prima di Beppe Fiorello sulla storia vera di due ragazzini (interpretati da Samuele Segreto e Gabriele Pizzurro) nella Sicilia degli anni Ottanta: un’attrazione pura che neppure loro sapevano definire, in un ambiente retrogrado e rurale crea uno scandalo che finisce in tragedia. Il titolo cita una canzone di Franco Battiato.

Mercoledì 13 settembre torna “Mon crime” di François Ozon, dedicato a una ribellione femminile sui generis: a Parigi, nel 1935, l’attrice Madeleine Verdier (Nadia Tereszkiewicz) è accusata a torto dell’omicidio del suo produttore. Anziché difendersi, si assume la responsabilità del crimine per denunciare la misoginia della società. Va in prigione, ma il consenso ottenuto dal suo gesto le procura il successo. Giovedì 14 settembre è la volta di un film in costume, “Jeanne du Barry. La favorita del re” di Maïwenn, dedicato all’ultima amante di Luigi XV alla corte di Versailles, una figlia del popolo che sogna e ottiene la scalata sociale. Con la stessa Maïwenn, Johnny Depp, Benjamin Laverne. Venerdì 15 settembre spazio al successo dell’estate, “Barbie” di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling, sulla storia della bambola Mattel che esce dal suo mondo, Barbieland, perché non corrisponde più alla perfezione richiesta.

Nella lista, il titolo più recente è “La casa dei fantasmi” di Justin Simien, una commedia fantasy uscita alla fine di agosto, in programma sabato 16 settembre. Con Lakeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, è il remake dell’omonimo film di Rob Minkoff del 2003. Al centro della vicenda una donna e suo figlio che si rivolgono a un variegato gruppo di esperti per liberare la casa infestata da intrusi soprannaturali. I tempi cambiano e gli strumenti si perfezionano: i medium in questo caso per scovare i fantasmi usano una macchina fotografica quantistica.

A chiudere la settimana arriva l’archeologo più famoso della storia del cinema, Indiana Jones. Domenica 17 settembre, a Sturla avventura e divertimento sono gli ingredienti di “Indiana Jones e il quadrante del destino” di James Mangold, con Harrison Ford alle prese con i nazisti e destinato a uno straordinario viaggio nel tempo.

Le proiezioni iniziano alle ore 21:15. Bistrot aperto per chi desidera snack e bibite. Per i film italiani ed europei, tariffa speciale “Cinema Revolution” a 3,50 euro.

Biglietti

Biglietto sdraio: € 8.50 (intero); € 7 (ridotto)

Biglietto gradinata: € 6

Fino al 16 settembre per tutti i film italiani ed europei contrassegnati dal simbolo della stella sul programma (“Le otto montagne” il 3 settembre, “L’ultima notte di Amore” il 4 settembre, “Jeanne du Barry. La favorita del re” il 5 settembre, “Io capitano” il 7 e il 9 settembre, “Il più bel secolo della mia vita” il 9 settembre) biglietto a tariffa unica € 3.50 – Iniziativa “Cinema Revolution” promossa e finanziata dal Ministero della Cultura che rimborsa alle sale 3 euro per ogni biglietto staccato.

È possibile acquistare i biglietti:

presso la biglietteria nei Giardini di via del Tritone da mezz’ora prima l’inizio dello spettacolo

presso le sale di Circuito Genova

presso il totem biglietteria nel Cortile Minore di Palazzo Ducale

on line sul sito circuitocinemagenova.com